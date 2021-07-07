مفاجآت صيف دبي تقدم عطلة نهاية أسبوع مميزة بالفعاليات العائلية

المصدر: دبي - البيان

تجري فعاليات دورة العام الحالي من مفاجآت صيف دبي على قدم وساق، حيث تقدم عطلة نهاية أسبوع رائعة مليئة بتجارب التسوق وتناول الطعام والعروض الترويجية والجوائز في مختلف أنحاء المدينة، وذلك من 8 وحتى 10 يوليو.

وتعزز الدورة الحالية من مفاجآت صيف دبي، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، مكانة دبي كوجهة ممتعة ومميزة وآمنة ترحب بالزوار من مختلف أنحاء العالم، حيث تلتزم جميع المتاجر ومراكز التسوق ومواقع الجذب السياحية المشاركة بإجراءات الصحة والسلامة، والتي تشمل تطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

وتسلط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الضوء على أبرز الأنشطة والصفقات والعروض الترويجية والفعاليات التي تُقام في مختلف أنحاء المدينة خلال نهاية هذا الأسبوع.



عروض التجزئة

تقدم أكثر من 500 علامة تجارية و3500 متجر عروضاً ترويجية تشمل تخفيضات تبدأ من 25 وحتى 75 بالمئة في إطار عرض تخفيضات الصيف، والذي يُقام خلال نهاية الأسبوع الجاري ويستمر طوال فترة مفاجآت صيف دبي. وتشمل المتاجر المشاركة العلامات المتخصصة في الأدوات والمستلزمات المنزلية مثل دويل وثنك كيتشن وميوزيم وذا ون، بالإضافة إلى متاجر مستحضرات التجميل مثل إن واي إكس ونزيه، ومتاجر الملابس مثل أسبينال أوف لندن وزيلي وبانانا ريبابلك، ومتاجر مستلزمات الأطفال مثل مذركير وليتل أنجلز وكليرز. ويمكن لعشاق الرياضة زيارة متجر بي فت، في ما تقدم متاجر البصريات مثل مغربي وسولارس وفيجن إكسبرس ومتاجر الأحذية مثل جيوكس وغلوبال فيت تخفيضات متميزة. وتتوفر الكثير من العروض الرائعة الأخرى لدى المتاجر في مختلف أنحاء دبي.

ويمنح عرض مليونير شير مع مفاجآت صيف دبي المتسوقين الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر في أحد مراكز التسوق التابعة لشركة ماجد الفطيم، بما في ذلك مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر معيصم، فرصة الفوز بمليون نقطة شير أسبوعياً. وللمشاركة في السحب، يمكن للعملاء استخدام محفظة شير الخاصة بهم أو مسح إيصالات الشراء باستخدام التطبيق. وسيتم الإعلان عن تسعة فائزين إجمالاً خلال مفاجآت صيف دبي من خلال سحوبات أسبوعية على الجوائز تُقام أيام 11 و18 و25 يوليو، و1 و8 و15 و22 و29 أغسطس، فيما سيقام السحب الأخير يوم 7 سبتمبر.

ويقدم عرض «وفر أكثر» عندما تتسوق أكثر مع 1915 من صديقي وأولاده الذي يُقام خلال نهاية هذا الأسبوع وحتى نهاية مفاجآت صيف دبي، للمتسوقين الذين يشترون أي ساعة أو قطعة إكسسوارات تخفيضاً بنسبة 25 بالمئة، مع ارتفاع نسبة التخفيض إلى 30 بالمئة عند شراء ساعتين أو قطعتين من الإكسسوارات، و35 بالمئة عند شراء ثلاث قطع من الساعات أو الإكسسوارات. وسيفوز اثنان من المتسوقين سعداء الحظ أسبوعياً بقسائم شراء بمبلغ 5,000 درهم يمكن استخدامها في متجر 1915 من صديقي وأولاده. وسيتم منح ما مجموعه 100 ألف درهم من الجوائز خلال الصيف، حيث تشمل المتاجر المشاركة 1915 من صديقي وأولاده في برجمان ودبي مارينا مول، وصديقي وأولاده في دبي مول، وسيتي سنتر مردف، وجس واتشز بوتيك في مول الإمارات، وجس واتشز آند جي سي في سيتي سنتر ديرة، وجس بوتيك في برجمان.

وتشهد نهاية هذا الأسبوع عرض جائزة مدهش اليومية الكبرى الذي يقدم سحوبات يومية تستمر حتى 7 أغسطس. وسيكون العرض متاحاً للمتسوقين في ابن بطوطة مول ونخيل مول. حيث يمكن للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم على الأقل مسح فواتير الشراء الخاصة بهم في مكتب خدمة العملاء وتدوير عجلة الحظ للحصول على فرصة الفوز بجائزة مدهش الكبرى اليومية بمبلغ 10,000 درهم.

ويمكن للمتسوقين الاستفادة من عرض كلوب أباريل × 6thstreet.com 24/7 ضريبة القيمة المضافة علينا حتى 10 يوليو، حيث تقدم جميع العلامات التجارية التابعة لكلوب أباريل في مختلف أنحاء المدينة تخفيضات إضافية على الأسعار المخفضة بالفعل خلال المفاجآت مع عدم تحمل المتسوقين لضريبة القيمة المضافة. ويمكن للعملاء الاستفادة من هذا العرض الرائع داخل المتاجر أو على مدار الساعة عبر الموقع الإلكتروني www.6thstreet.com. وسيفوز 31 من المتسوقين سعداء الحظ بما يعادل 100000 درهم من نقاط كلوب أباريل، حيث يفوز 24 متسوقاً بـ1250 نقطة (تساوي 1250 درهماً) لكل منهم، كما سيفوز 7 متسوقين من سعداء الحظ بـ10,000 نقطة (تساوي 10,000 درهم) كلوب أباريل لكل منهم.



فعاليات مراكز التسوق

يستضيف سيتي ووك خلال نهاية هذا الأسبوع شخصيات السنافر. وستتحول ساحة سيتي ووك حتى يوم 17 يوليو إلى أرض العجائب على طراز السنافر مع الكثير من الأنشطة والألعاب التي تمتع جميع أفراد العائلة. وستقام الفعالية من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 ظهراً وحتى 10 ليلاً، وأيام الجمعة والسبت من 10 صباحاً وحتى 10 ليلاً، فيما تشمل الأنشطة المقامة بيت السنافر، وركن السنافر للتجميل، وملعب السنافر لكرة القدم، بالإضافة إلى اللقاء اليومي بشخصيات السنافر التي ترحب بالزوار وغيرها الكثير.

وينظم دبي فستيفال سيتي مول خلال نهاية هذا الأسبوع وطوال دورة العام الحالي من مفاجآت صيف دبي، فعالية تتخذ طابع شاطئ البحر، وتشمل العديد من الأنشطة والألعاب، علاوة على ملعب وحفرة رملية ليستمتع بها الأطفال. وسيدخل المتسوقون الذين ينفقون 300 درهم في سحب للفوز ببطاقة هدايا بقيمة 20,000 درهم، علما بأن السحوبات ستُقام كل أسبوع خلال مفاجآت صيف دبي. ويمكن للمتسوقين الذين ينفقون 300 درهم أيضاً ربح جوائز فورية من خلال المشاركة في مجموعة من الألعاب الترفيهية في فعالية الشاطئ.

ويستضيف ابن بطوطة مول خلال نهاية هذا الأسبوع شخصيتي توم وجيري الكلاسيكية المحبوبتين في إطار تجربة توم آند جيري تشيز تاون التي تقام في دبي للمرة الأولى. ويمكن للجمهور الاستمتاع بالألعاب ولقاء وتحية توم وجيري، بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية المباشرة التي تقدم أشهر أغاني سلسلة أفلام الرسوم المتحركة الشهيرة. كما يمكن للزوار استكشاف تطور شخصيتي توم وجيري على مدى السنوات الماضية من خلال الأعمال الفنية الأصلية والمنحوتات والرسوم المتحركة المعروضة. وتستمر تجربة توم آند جيري تشيز تاون حتى 30 يوليو، فيما تقام الحفلات الموسيقية حتى 10 يوليو.

ويمكن لزوار منطقة ذا بييتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس الاستمتاع بعروض وصفقات حصرية رائعة في مجموعة واسعة من المطاعم والوجهات خلال نهاية الأسبوع. فيما يتيح العرض الترويجي كود الصيف للعائلات والأصدقاء مسح رمز الاستجابة السريع QR للاستمتاع بتخفيضات رائعة على تجارب المأكولات والمشروبات والترفيه والتسوق. ويستمر عرض كود الصيف طوال فترة مفاجآت صيف دبي.

وتتعاون ذا آوتلت فيليدج مع خمسة من أفضل المؤثرين في دبي لاستضافة مسابقة ذا أوتلت فيليدج للتصميم على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك من الساعة 10 صباحاً وحتى 11 ليلاً خلال نهاية هذا الأسبوع. وسيطلب من المشاهدين زيارة ذا آوتليت فيليدج لتصميم بعض الإطلالات وإرسال إبداعاتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي للحصول على فرصة الفوز بإقامة في أحد فنادق مجموعة جميرا، أو إقامة فندقية ترفيهية في حتا الموسم المقبل، أو تذاكر دخول إلى حديقة لاغونا المائية. وتتألف المسابقة من خمس فئات هي فئة المحترفين، وفئة الرياضة واللياقة البدنية، وفئة الفخامة، وفئة أسلوب الحياة غير الرسمي، وفئة الأطفال.

ويدعو سيتي سنتر مردف الشباب خلال نهاية هذا الأسبوع وحتى 26 أغسطس، إلى الاشتراك في المخيم الرياضي الصيفي السنوي، حيث يمكن للأطفال المشاركة في مجموعة كبيرة ومتنوعة من الرياضات، بما في ذلك كرة القدم وكرة السلة والتنس والكرة الخادعة، بالإضافة إلى الألعاب والأنشطة الترفيهية الأخرى. ويفتح المخيم أبوابه يومياً من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 ليلاً.

ويستضيف مول الإمارات معرض السيارات الكهربائية بالتعاون مع منصة Evlab خلال نهاية الأسبوع الحالي وحتى 17 يوليو. ويمكن لزوار مركز التسوق الشهير استكشاف السيارات الكهربائية المعروضة في منطقة الغاليريا المركزية والمشاركة في تجربة قيادة داخل منطقة البرشاء تبدأ من موقف السيارات الخاص بمول الإمارات.



فعاليات في جميع أنحاء المدينة

يستقبل لا بيرل، العرض المذهل الذي يجمع بين الألعاب الأكروباتية والموسيقى، الضيوف بمجموعة من العروض الصيفية خلال نهاية الأسبوع. ويمكن للأطفال دون 12 عاماً الدخول إلى العرض مجاناً عند مرافقة شخص بالغ، وذلك طوال فترة مفاجآت صيف دبي. ويمكن لسكان دولة الإمارات الحصول على تخفيض 20 بالمئة على سعر التذكرة، وستحصل المجموعات المكونة من 4 زوار على تخفيض 25 بالمئة في إطار صفقة رائعة خاصة بالعائلات والأصدقاء.

وتستقبل دبي أوبرا خلال نهاية هذا الأسبوع، المغنية فايا يونان على خشبة المسرح لإحياء حفل موسيقي. وتحظى فايا بشعبية كبيرة بين محبي الموسيقى العربية في دبي ودولة الإمارات. وسيقام الحفل يوم 8 يوليو، فيما تبدأ أسعار التذاكر من 195 وحتى 695 درهماً، ويمكن شراؤها من خلال www.dubaiopera.com و www.visitdubai.com.

ويستضيف دبي أكواريوم في دبي مول عرض العجائب المائية نهاية هذا الأسبوع وحتى 10 يوليو. ويشمل العرض مقطوعات موسيقية رائعة مع مؤثرات مائية، بالإضافة إلى حوريات البحر الجميلة والاستعراضات المصممة بدقة. ويمكن لزوار دبي مول الاستمتاع بهذا العرض الساحر والرائع يومياً في تمام الساعة 12 و2.25 و4 ظهراً.

ويستضيف سكي دبي يوم 9 يوليو مسابقة ريد بل للتزلج. وسيقوم المتسابقون بالتزلج على منحدر سكي دبي بأزياء مرحة ومركبات محلية الصنع وغيرها الكثير ليسقطوا مباشرةً في بركة مياه متجمدة أسفل المنحدر. وتقام هذه المسابقة للمرة الأولى في المنطقة، وتستمر من الساعة 3 عصراً وحتى 5 مساءً



السحوبات والجوائز

يقدم عرض «تسوق واربح» للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم في مراكز التسوق المشاركة، فرصة الدخول في سحب رقمي للفوز بسيارة إنفينيتي Q50 الفخمة. وسيتم توزيع ست سيارات بقيمة إجمالية 700 ألف درهم خلال مفاجآت صيف دبي حتى يوم 14 أغسطس، بينما سيتم إجراء السحوبات أيام 9 و16 و23 و30 يوليو، و6 و14 أغسطس. وتشمل مراكز التسوق المشاركة مركز البستان، ومركز الغرير، والورقاء سيتي مول، ومركز مجمع بوابة الخيل، ومركز مجمع الشروق، والريف مول، وتايمز سكوير سنتر، وتعاونية الاتحاد بمنطقة القوز، ووصل فيتا، ودار الوصل، ووصل 51، وسوق مدينة جميرا، وكراون مول، وسنترال مول.

وتستضيف متاجر جمبو للإلكترونيات عرض مهرجان الهواتف المتحركة 2021، حيث يمكن للمتسوقين الحصول على تخفيضات بقيمة تصل إلى 2000 درهم عند شراء هاتف ذكي جديد، بالإضافة إلى فرصة الفوز بـ10 أجهزة ألعاب. ويشمل العرض تخفيضاً بنسبة 10 بالمئة على المشتريات التي تصل قيمتها إلى 200 درهم لعملاء بنك دبي التجاري، ولعبتين مجانيتين في بطاقة ماجيك بلانيت، بالإضافة إلى تخفيضات على تذاكر حديقة لاغونا المائية. وسيحصل المتسوقون أيضاً على تخفيض إضافي بقيمة 100 درهم على أسعار الهواتف الجديدة عند استبدالها بهواتفهم القديمة.

ويمكن للمتسوقين خلال مفاجآت صيف دبي الفوز بسيارة مرسيدس C200 جديدة و25,000 درهم نقداً مع عرض يستمر طوال فترة الصيف. ويفتح سحب مرسيدس خلال مفاجآت صيف دبي أبواب المشاركة أمام سكان دبي وزوارها الذين يقومون بشراء قسيمة خاصة في محطات بترول إينوك وإبكو، ومتاجر زووم، والأكشاك الموجودة داخل مراكز التسوق، والوجهات الأخرى مقابل 150 درهماً فقط. ويتوفر السحب أيضاً على شبكة الإنترنت من خلال الموقع www.idealz.com، وسيحصل الأشخاص الذين يقومون بشراء «Idealz Tee II» مقابل 150 درهماً على قسيمة مجانية. وسيقام العرض طوال فترة الصيف وحتى 25 سبتمبر 2021.

مدهش ودانة

يرحب عالم مدهش مرةً أخرى بالأطفال من جميع الأعمار ليستمتعوا بمجموعة كبيرة من المغامرات والألعاب والأنشطة التعليمية والترفيهية وغيرها الكثير بصحبة الشخصيتين المحبوبتين مدهش ودانة، وذلك من 8 يوليو وحتى 28 أغسطس في قاعات الشيخ سعيد 1 و2 و3 وقاعة أرينا بمركز دبي التجاري العالمي. وسيأخذ مدهش ودانة الزوار في رحلة من المغامرات ضمن بيئة فريدة من نوعها مستوحاة من البحيرات، حيث يعيش مدهش ودانة. ستكون الأنشطة مناسبة للعائلات ليستمتع الأطفال والآباء بتجربة ترفيه غامرة مع مناطق البيع بالتجزئة والمأكولات والمشروبات. وبالإضافة إلى ذلك، يستضيف عالم مدهش عدداً من الفعاليات الموجهة لليافعين، بدءاً من لعبة Battle Park وحتى المنطقة المخصصة لمحبي الألعاب الإلكترونية من Geekay. وسيفتح عالم مدهش أبوابه من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 2 ظهراً وحتى 10 ليلاً، ومن الخميس إلى السبت من الساعة 10 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل.



عروض المأكولات والمشروبات

يمكن للعائلات الاستمتاع بتناول المأكولات الشهية في نهاية هذا الأسبوع وطوال موسم الصيف مع عرض «تذوق واربح». ويدعو أكثر من 300 مطعم ومقهى محبي الطعام للاستمتاع بمجموعة رائعة من المأكولات. وسيحصل العملاء الذين ينفقون 100 درهم في أي من المنافذ المشاركة على قسيمة امسح واربح لفرصة الفوز بجوائز تشمل عضوية زوماتو وقسيمة بقيمة 200 درهم من بنك رأس الخيمة الوطني. ويمكن العثور على المطاعم المشاركة في عرض تذوق واربح في عدد من مراكز التسوق تشمل مركز البستان، ومركز الغرير، والورقاء سيتي مول، ومركز مجمع بوابة الخيل، وبرجمان، وبن سوقات سنتر، وباي أفنيو، ودبي آوتليت مول، ومجمع مدن، والواحة مول، ومركز مجمع شروق. ويمكن لمحبي الطعام والعائلات زيارة الريف مول، وتايمز سكوير سنتر، والجمعية التعاونية في القوز، ووصل فيتا، ودار الوصل، ووصل 51، وسوق مدينة جميرا.

وتقام مفاجآت صيف دبي هذا العام بالشراكة مع الراعي الرئيسي بطاقة ماستر كارد من بنك رأس الخيمة الوطني، والشركاء الاستراتيجيين مثل مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (مركز ميركاتو للتسوق) ومجموعة عبد الواحد الرستماني، وإعمار (دبي مول)، ودبي القابضة، وطيران الإمارات، وإينوك واتصالات وشركة ماجد الفطيم (مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة)، وميركس، ونخيل (ابن بطوطة مول وذا بوينت ونخيل مول وسوق التنين 2).

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