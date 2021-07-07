اتفاق بين «أبوظبي الوطنية للتأمين» ومنطقة عجمان الحرة لتوفير خدمات التأمين الصحي

المصدر: أبوظبي- البيان

وقّعت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، اتفاقية شراكة مع منطقة عجمان الحرة، لتوفير خدمات التأمين الصحي لعملاء المنطقة من الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال. وقّع الاتفاقية علياء التميمي رئيس إدارة الفروع والمبيعات المباشرة، بالنيابة عن شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، والمهندس السويدي مدير عام منطقة عجمان الحرة.

وستستفيد الشركات المسجلة بمنطقة عجمان الحرة، بموجب الاتفاقية، من مجموعة من حلول ومنتجات التأمين المعدة مسبقاً، لتلبي احتياجاتهم المختلفة، دون الحاجة لتقديم طلبات فردية، وبما يسهم في توفير تجربة مريحة وسلسلة، للحصول على خدمات التأمين الصحي لأكثر من 9000 من الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال، الذين تستضيفهم منطقة عجمان الحرة، من أكثر من 145 بلداً.

وقال أحمد إدريس الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: يسعدنا تقديم الدعم لمنطقة عجمان الحرة، في إطار التزامها بتوفير أفضل الخدمات والمزايا للشركات المرخصة لديها، حيث ستوفر الاتفاقية أفضل خطط التأمين الصحي، التي صممت خصيصاً لتوفر قيمة إضافية، ستسهم في تعزيز مسيرة النجاح والتميز المتواصلة التي تشهدها المنطقة. وستعمل شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، بموجب هذه الاتفاقية، كنقطة اتصال رئيسة لجميع خدمات التأمين.

وقال المهندس علي السويدي: تولي منطقة عجمان الحرة، أهمية كبرى للقطاع الصحي، الذي يلعب دوراً هاماً في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على حد سواء. ويسعدنا توقيع اتفاق الشراكة مع شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، لتقديم المزيد من الخدمات القيمة لشركاء الأعمال والمستثمرين وتلبية احتياجاتهم. وأكد التزام المنطقة، بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المرموقة، وتعزيز الشراكات الحالية، لتقديم المزيد من الخدمات التي تمكّن شركاء الأعمال في المنطقة، من تطوير أدائهم وتحقيق أهدافهم، وتسهم في خلق بيئة أعمال جذابة، تولي أهمية كبرى لصحة وسعادة المستثمرين والشركات والموظفين.

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