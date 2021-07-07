إطلاق «صيف الشارقة_تسوق_جوائز_متعة»

المصدر: الشارقة - البيان

تحت شعار «صيف الشارقة_تسوق_جوائز_متعة» تشهد إمارة الشارقة غداً انطلاق فعاليات «عروض صيف الشارقة» أحد أهم مواسم التسوق والترفيه التي تشهدها الشارقة على مدار العام، والذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة حتى الـ 26 من أغسطس المقبل على مدار 50 يوماً في كل مدن ومناطق الإمارة.

وأنجزت غرفة الشارقة بالتعاون مع مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق العاملة تحت مظلتها، كل التحضيرات لتقديم موسم يتميز بأجوائه السياحية الساحرة والعامرة بالفعاليات المتنوعة والأنشطة الترفيهية، بما يُضفي على التسوق متعة إضافية ورونقاً خاصاً في ظل العروض المغرية والخصومات على أرقى العلامات التجارية وغيرها من البضائع والمنتجات التي تعرضها المحال التجارية، والمصحوبة بباقة كبيرة من الجوائز القيّمة والهدايا، مع التأكيد على تطبيق أقصى التدابير والإجراءات الاحترازية حرصاً على سلامة المجتمع.



أهم الفعاليات



وأعرب محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، عن سعادته بعودة عروض صيف الشارقة، هذا الحدث الذي يملأ الإمارة الباسمة بالبهجة عاماً تلو الآخر، وأضاف قائلاً: «تعد العروض أحد أهم الفعاليات السنوية التي تستقطب الزوار إلى الإمارة سواء من داخل الدولة أم خارجها ويتم خلالها تقديم مجموعة واسعة من العروض الترويجية والجوائز والفعاليات الترفيهية التي تتناسب مع جميع أفراد العائلة، لتغدو متنفساً مميزاً وجاذباً لمختلف الميزانيات، كما تعتبر العروض فرصة للترويج لبيئة الأعمال والامتيازات الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الشارقة، وإننا نتطلع من خلال الجوائز والهدايا التي سيقدمها شركاؤنا من قطاع التجزئة إلى تقديم موسم يبرز مكانة الشارقة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية، ويسهم في تنشيط الحركة التجارية في الأسواق.

وأشارت هنا السويدي رئيس قسم المهرجانات والعروض في الغرفة، إلى أن التحضيرات التي أنجزتها اللجنة التنظيمية لعروض الصيف بموسمها الجديد بالتنسيق مع شركاء الغرفة الاستراتيجيين، تبشر بنسخة متميزة وسط أجواء تسوق ممتعة ومفعمة بالفرح والفعاليات السياحية والتراثية والأنشطة الترفيهية الجاذبة، بما يتلاءم مع مختلف الأذواق والرغبات.



تطوير الشعار



ومن التحديثات التي يشهدها موسم 2021 تطوير شعار الحدث، والذي أعيد تصميمه ليكون أكثر تناسقاً من حيث الأبعاد والألوان ونوع الخط المستخدم. وتم اختيار ألوان تحمل معاني البهجة والسعادة وتعكس صفاء سماء صيف الشارقة، ويتميز تصميم الشعار المطور بإدخال مجموعة من العناصر البشرية بألوان مختلفة في دلالة على استقطاب جميع الفئات بمختلف أعمارهم وجنسهم ولونهم وأذواقهم وقدرة العروض على تلبية تطلعاتهم، وهي صورة متكاملة لعروض صيف الشارقة بفعالياتها الممتعة لجميع الأفراد وزوار الإمارة الباسمة.

وأعلن سيتي سنتر الزاهية إطلاق حملة من المسابقات والجوائز من خلال التسوق بمبلغ 200 درهم للدخول إلى السحوبات التي سينظمها المركز على سيارة فاخرة BMW X5 في 2 سبتمبر، إلى جانب ذلك سيتم تنظيم 4 أيام من العروض والفعاليات خلال عيد الأضحى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز