مخاطر عدم السداد للائتمان لحكومتي أبوظبي ودبي الأدنى على مستوى الشرق الأوسط

المصدر: وام

أظهرت مبادلات مخاطر عدم السداد للائتمان لحكومتي أبوظبي ودبي مؤشرات إيجابية خلال الربع الأول من العام الجاري وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

وفي ظل هذا الأداء الإيجابي تعتبر علاوات مبادلات مخاطر عدم السداد الائتماني لكل من أبوظبي ودبي الأدنى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ووفقا للمعايير المالية العالمية فإن مبادلات مخاطر الائتمان، هي عبارة عن العلاوات التي يدفعها المقرضون للتأمين ضد توقف المقترضين عن السداد، علما بأن هذه العلاوات شهدت المزيد من الانخفاض على مستوى العالم خلال الربع الأول من العام 2021 مقارنة مع مستوياتها المسجلة في العام 2020 وذلك نتيجة التوسع في تخفيف القيود المتعلقة بجائحة كوفيد-19.

وبحسب البيانات الصادرة عن مصرف الامارات المركزي فقد انخفضت علاوات مبادلات مخاطر عدم السداد للائتمان لحكومة دبي بمقدار 19.7 نقطة أساس حيث بلغت 107.8 نقطة أساس خلال الربع الأول من العام 2021 مقارنة مع 127.5 نقطة أساس في الربع الأخير من العام 2020 .

وفي أبوظبي بلغت علاوات مبادلات مخاطر عدم السداد للائتمان 44.7 نقطة أساس خلال الربع الأول من العام 2021 وفقا للإحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي.

وكانت علاوات مبادلات مخاطر عدم السداد للائتمان وصلت الى مستويات عالية وذلك نتيجة الظروف التي فرضتها جائحة كورنا على جميع الدول على مستوى العالم.

يشار إلى أن المؤشرات الإيجابية التي أظهرتها علاوات مبادلات مخاطر الائتمان لكل من حكومتي أبوظبي ودبي جاء مدعوما بعودة قوية للأنشطة الاقتصادية والتجارية في الدولة والتي عاد غالبيتها لتسجيل نمو بنسب تلك التي سبقت جائحة كورونا.

وفي ظل استمرار النشاط في جميع القطاعات من المتوقع حدوث المزيد من التراجع في علاوات مبادلات مخاطر الائتمان لسداد الائتمان لحكومتي ابوظبي ودبي خلال العام 2021.

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