جائزة الشيخ خليفة للامتياز تستحدث «النخبة المتميزة»

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

أعلن سعيد عبد الجليل الفهيم رئيس اللجنة العليا لجائزة الشيخ خليفة للامتياز، إطلاق الدورة العشرين للجائزة (2021 ــــ 2022)، والتي ستقام فعالياتها المختلفة بنظام التقنية الافتراضية، بمشاركة 220 محكماً، 50 % منهم من مواطني الدولة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مكتب جائزة الشيخ خليفة للامتياز، التابع لغرفة أبوظبي، في مقر الغرفة، بحضور الدكتور محمد الظاهري، وراشد البلوشي ومحمد هلال المهيري أعضاء اللجنة العليا للجائزة، والبروفيسور هادي التيجاني منسق عام الجائزة.

وأوضح الفهيم أن الدورة الجديدة ستستمر في تقديم فعالياتها افتراضياً عن بعد، حتى إشعار آخر، مشيرا إلى أن آخر موعد للتسجيل في الجائزة 31 أكتوبر 2021، في حين سيكون آخر موعد لتسليم الوثائق، هو 30 نوفمبر، وستبدأ لمراحل التقييم والزيارات الميدانية، في الفترة من ديسمبر 2021 وحتى يناير 2022.

فرصة

وفي رد على سؤال لـ «البيان»، أكد الفهيم استحداث «فئة النخبة المتميزة»، لإتاحة الفرصة لاستيعاب ومشاركة شركات ومؤسسات محلية ودولية ذات سمعة دولية. وأضاف أنه تم إخضاع المحكمين لدورات تدريبية مكثفة، على أيدي خبراء عالميين، شارك فيها أكثر من 220 محكماً، 50 % منهم من مواطني الإمارات.

منصة علمية

أكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، عضو اللجنة العليا للجائزة، أن جائزة الشيخ خليفة للامتياز، تمضي بخطى واثقة وثابتة، لتكمل نجاحاتها، بكونها منصة علمية رصينة، وبرنامجاً تطويرياً متكاملاً للتنمية البشرية والمؤسسية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز