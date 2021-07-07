1230 شركة جديدة بـ«دبي للسلع» في النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

استقبل مركز دبي للسلع المتعددة 1230 شركة جديدة في النصف الأول 2021، مسجلاً بذلك أفضل أداء نصف سنوي في 8 سنوات (منذ 2013). ويشكل ذلك استمراراً للأداء القياسي لمركز دبي للسلع المتعددة في 2020، والذي انضمت فيه 2025 شركة جديدة إلى منطقة الأعمال مدعومة بحزم الحوافز التي قدمها مركز دبي للسلع المتعددة خلال الجائحة العالمية.

وفي يونيو وحده، استقبل المركز 220 شركة جديدة في منطقته الحرة ومنطقته التجارية وهو أفضل أداء يتحقق في شهر يونيو منذ تأسيس المركز. كما شهد الربع الأول أفضل أداء لمركز دبي للسلع المتعددة منذ سبع سنوات.

وقّع مركز دبي للسلع المتعددة عدداً من اتفاقيات الشراكة مع مؤسسات مالية – من بينها بنك المشرق وبنك دبي التجاري – لتقديم مجموعة من الخدمات الحصرية للأعضاء الجدد والحاليين. كما تم إجراء تحسينات وتسهيلات على إجراءات تأسيس الشركات، مع مزيد من التغييرات المبتكرة لمزيد من التسهيل لإجراءات التأسيس عبر الإنترنت.

طموح وابتكار

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي، مركز دبي للسلع المتعددة: أداء المركز مبني على قوة المثابرة والطموح والابتكار. وقد نجحنا في نقل الأداء القياسي في 2020 إلى عام 2021، مع تحقيق مجموعة أخرى من الإنجازات القوية للغاية في جميع مرتكزاتنا.

والأرقام تتحدث عن نفسها وبعد إطلاق مركز الكريبتو التابع للمركز مؤخراً، والذي حظي باهتمام كبير من مجتمع الكريبتو العالمي، يبدو النصف الثاني من العام واعداً أكثر، حيث نتوقع أن نصل إلى 20 ألف شركة عضو بنهاية العام، وهو هدف أثق في أننا سنحققه. وبينما تستعد دبي لاستقبال العالم في إكسبو دبي وتتطلع دولتنا للاحتفال باليوبيل الذهبي لها، يحمل المستقبل العديد من الفرص للنمو.

مركز الكريبتو

وافتتح المركز بالشراكة مع كريبتو فالي لابز (CV Labs)، رسمياً مركز الكريبتو التابع له في مايو، وهو بمثابة نظام بيئي شامل للشركات العاملة في قطاعي الكريبتو والبلوك تشين. يقع مقر مركز الكريبتو في برج الماس. ويوفر المركز مكاناً لجميع أنواع وأحجام شركات الكريبتو، من الشركات التي تطور منصات تداول تدعم تكنولوجيا البلوك تشين، إلى الشركات التي تطرح الأصول المشفرة وتقوم بإصدارها وإدراجها وتداولها. وقبيل الإطلاق، وقع المركز مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية والسلع لإنشاء إطار تنظيمي للشركات التي تطرح الأصول المشفرة وتقوم بإصدارها وإدراجها وتداولها في المنطقة الحرة.

وفي أبريل، وقع المركز اتفاقية بيع وشراء مع شركة ريت ديفيلوبمنت لإنشاء أكبر منشأة لتكرير وتخزين المعادن الثمينة والأولى التي تعمل بالكامل بواسطة تكنولوجيا البلوك تشين في دول التعاون الخليجي. وستقوم المنشأة بتكرير وتخزين المعادن الثمينة بما في ذلك الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم والروديوم.

وقالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في المركز: مرة أخرى، تخطينا التوقعات في المركز بأداء قوي، تماماً مثل التجارة العالمية التي تحدت التوقعات العالمية، حسبما خلص أحدث أبحاثنا حول مستقبل التجارة. ونحن مصممون على الاستمرار في ابتكار وتوسيع منتجاتنا وخدماتنا ذات المستوى العالمي، بينما نكمل الانخراط مع الأسواق الجديدة والحالية وإقامة علاقات جديدة معها.

ونركز بشكل خاص على النمو في الصين، حيث لدينا الآن هناك حضور على المستوى المحلي، ولكن من المشجع أيضاً أن نرى العديد من الأسواق الجديدة تأتي إلى المركز بخلاف الأسواق التقليدية.

تعزيز تجارة السلع

اجتذبت الأشهر الستة الأولى تجارة قوية للسلع إلى دبي. ففي يناير وحده، استضافت بورصة دبي للماس، أكبر منشأة لمناقصات الماس في العالم، 6 مناقصات للماس. ومنذ بداية 2021، استضافت البورصة 40 مناقصة، بزيادة 60٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشهد مركز القهوة نمواً بنسبة 400٪ في عدد أعضائه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وشهدت خدمات التخزين ارتفاعاً بنسبة 16٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي فبراير، رحب المركز بشركة كاجاري مجلس، أحد التجار والموزعين الدوليين للمنتجات والسلع الغذائية بالجملة، كعضو جديد.

وستعمل الشركة التي يرأسها اللاعب في الرابطة الوطنية الأمريكية لكرة السلة ديكمبي موتومبو على تعزيز العلاقات التجارية مع إفريقيا. وعلى صعيد تجارة الشاي، تم التعامل مع 20 ألف طن متري من الشاي في مركز الشاي.

وأعلن المركز عن أحدث الإضافات إلى محفظته من السلع مع خطط لإطلاق مركز للكاكاو ومراكز أخرى لتجارة السلع في دبي. وسيقوم المركز في البداية بتوفير مجموعة مختارة من خدمات الكاكاو داخل مركز القهوة، ثم سيعمل على تحويل الإمارة إلى مركز تجاري دولي للأغذية.

خلال النصف الأول، سجلت منصة ترايدفلو، وهي عبارة عن سجل ملكية رقمي وتفاعلي بالكامل، قيمة تداول إجمالية بلغت 468 مليار درهم (127 مليار دولار)، بزيادة 48٪ عن نفس الفترة من 2020.

جولة ترويجية

وخلال جولة ترويجية أوروبية في يونيو، وقّع الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة 3 مذكرات تفاهم مع نظراء رئيسيين في إسبانيا وموناكو وهولندا لتعزيز التعاون وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي..

وواصل المركز تنظيم عروضه الترويجية «Made for Trade Live» افتراضياً في الصين وآسيا إضافة إلى وسط وشرق أوروبا. وتم تنظيم 130 ندوة وفعالية عبر الإنترنت في النصف الأول اجتذبت أكثر من 6,400 مشارك.

وفي يونيو، أطلق المركز أحدث إصدار خاص من تقرير مستقبل التجارة 2021 بعنوان «تحدي التوقعات وتعزيز الانتعاش الاقتصادي بعد الجائحة». وتم تحميل التقرير الذي يسلط الضوء على النظرة الإيجابية مع توقع انتعاش التجارة العالمية في 2021 أكثر من 30 ألف مرة منذ نشره.

وعلى الرغم من الوضع الاقتصادي العالمي، استمر المركز في جذب مجموعة واسعة من رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات الكبرى إلى دبي. وشهد المركز نمواً برقم من خانتين من الأسواق الأوروبية والآسيوية، مثل فرنسا وإيطاليا وسنغافورة، التي شهدت نمواً ملحوظاً في الانضمام إلى النظام البيئي التجاري للمركز.

تحسينات

تم إطلاق عدد من المشاريع الكبرى للتشجير وتحسين المظهر العام لمنطقة أبراج بحيرات جميرا، والتي ستفيد 100,000 شخص يعيشون ويعملون في المنطقة. واستمر العمل في أبتاون تاور، وهو أول برج يتم طرحه في منطقة أبتاون دبي السكنية التابعة للمركز. وتجاوز ارتفاع البرج 220 متراً.

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