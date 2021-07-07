773 مليون درهم تصرّفات عقارات دبي

المصدر: (دبي- البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 773 مليون درهم حيث تم تسجيل 221 مبايعة بقيمة 582.33 مليون درهم، منها 21 مبايعة للأراضي بقيمة 117.04 مليون درهم و200 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 465.29 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 50 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3. وتصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 37 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 26 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات. وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 85 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 151.9 مليون درهم منها 18 رهن أراض بقيمة 25.46 مليون درهم و54 رهن فلل وشقق بقيمة 126.43 مليون درهم، أهمها بمنطقة معيصم الأول بقيمة 26 مليون درهم ورهن في منطقة المرر بقيمة 13 مليون درهم. وأما الهبات فشهدت تسجيل 46 هبة بقيمة 39.5 مليون درهم، أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 33 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 5 ملايين درهم.

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