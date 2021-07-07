مركز دبي المالي العالمي يصدر لوائح تنظيمية لحماية الملكية الفكرية

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز دبي المالي العالمي، موافقة مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي على إصدار لوائح تنظيمية للملكية الفكرية بموجب قانون الملكية الفكرية رقم (4) لعام 2019.

ودخلت اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في 5 يوليو، ومن شأنها المساهمة في تسهيل إدارة وإنفاذ قانون حماية حقوق الملكية الفكرية في المركز المالي والارتقاء بإطار العمل التنظيمي فيه، إضافة إلى تعزيز قوانين الملكية الفكرية السارية في الإمارات عبر التعاون مع الحكومة الاتحادية بما يتماشى مع إطار العمل القانوني لمركز دبي المالي العالمي، ومبادئ القانون العام والثوابت التي توفرها القوانين الملزمة في محاكم المركز المالي.

وتوضح لوائح الملكية الفكرية الجديدة سلطات ومهام مفوض الملكية الفكرية في المركز، والإجراءات والاشتراطات المتعلقة بشكاوى انتهاك حقوق الملكية الفكرية التي يتلقاها، وأنشطة التفتيش والتحقيقات التي قد يجريها أثناء تعامله مع الشكاوى وإصدار التوجيهات ذات الصلة، إضافة إلى المواد القانونية التي ينبغي إدراجها ضمن هذه التوجيهات.

وتنص اللوائح أيضاً على تأسيس سجل خبراء يمكن لمفوض الملكية الفكرية الرجوع إليه عند التحقيق في الشكاوى، كما أنها تتيح له التعاون مع السلطات الاتحادية والمحلية في الإمارات ضماناً لحماية حقوق الملكية الفكرية بشكل كامل ضمن جميع السلطات القضائية التابعة لهذه السلطات في الدولة.

التزام

تأتي لوائح الملكية الفكرية الجديدة تأكيداً لالتزام مركز دبي المالي العالمي الراسخ تجاه إرساء إطار عمل قانوني وتنظيمي صارم وشفاف انسجاماً مع أرقى الممارسات العالمية، وتدعم مساعيه الرامية لتعزيز الابتكار عبر تحديد حقوق الملكية الفكرية وحمايتها بوصفها مرتكزاً بالغ الأهمية لشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة.

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