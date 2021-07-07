غرفة دبي و«غوغل» يطلقان منصة «إدارة حضور الشركات على الإنترنت» لدعم الاقتصاد الرقمي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت غرفة دبي بالتعاون مع جوجل منصة «إدارة حضور الشركات على الإنترنت» الرقمية المتطورة، وذلك ضمن الجهود لدعم الاقتصاد الرقمي وتوفير حلول رقمية مبتكرة لمساعدة الشركات في الإمارات على إدارة سمعة علامتها الرقمية، وتحسين ظهورها وتواجدها على شبكة الإنترنت وجذب متعاملين جدد.

وجاء إطلاق المنصة خلال ندوة افتراضية نظمتها أمس غرفة دبي بالتعاون مع جوجل تحت عنوان «تعزيز التواجد الإلكتروني للشركات الصغيرة والمتوسطة»، وحضرها ممثلو شركات القطاع الخاص في إمارة دبي من أعضاء الغرفة.

أداة متعددة الاستخدامات

وأكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي أن المنصة الرقمية تعتبر أداة موثوقة متعددة الاستخدامات تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة حضورها على الإنترنت وسمعتها وأنشطتها التجارية من خلال منصة واحدة، حيث تم تصميمها وفقاً لاحتياجات الأعمال المحلية لمساعدتهم على الوصول بسهولة إلى فئات جديدة من المتعاملين وتلبية احتياجاتهم، كما أنها تدعم جهود الغرفة المستمرة لتسريع التحول الرقمي للأعمال ودعم الاقتصاد الرقمي في إمارة دبي وتعزيز قدرتها التنافسية على الصعيد العالمي.

وقال لينو كاتاروزي، مدير عام شركة جوجل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: كشفت الجائحة الدور الأساسي الذي تؤديه الأدوات الرقمية في تمكين الأنشطة التجارية من مواجهة مختلف التحديات. وكان لهذه الأدوات تأثير خاص في قطاعات معيّنة مثل قطاع البيع بالتجزئة وقطاع السياحة.

ولهذا السبب، يسرّنا الاستمرار في تعاوننا مع غرفة دبي الذي بدأناه عام 2018 من أجل تقديم حلول ملموسة تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الدولة على تعزيز حضورها على الإنترنت وتعلّم المهارات الرقمية الضرورية لتنمية نشاطها والوصول إلى المزيد من العملاء والمبادرة نتاج الشراكة طويلة الأمد بين الغرفة وجوجل والتي استفاد منها أكثر من 100 ألف شركة في الإمارات لتعزيز حضورها الرقمي.

حلول متكاملة

توفر المنصة لأعضاء الغرفة مجموعة من الحلول المتكاملة لإدارة تواجدهم على شبكة الإنترنت، حيث يمكن للأعضاء وضع نبذة عن شركاتهم والتحقق منها على امتداد مواقع متعددة على خرائط غوغل وخانة البحث على غوغل. وتضم النبذة عن الشركات معلومات أساسية مثل ساعات العمل وبيانات التواصل والعنوان بالإضافة إلى صور، حيث يمكن للشركات أيضاً نشر عروض ترويجية ضمن فترات موسمية محددة.

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