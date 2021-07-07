شراكة لتعزيز الإبداع في ريادة الأعمال

المصدر: دبي - البيان

وقعت أكاديمية دبي لريادة الأعمال، الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، مذكرة تفاهم مع جامعة زايد للتعاون في تعزيز مفهوم ريادة الأعمال من خلال التدريب والاستشارات. والاتفاقية جزء من تشجيع الطلاب والخريجين على استكشاف فرص ريادة الأعمال لتحقيق الهدف الاستراتيجي لدبي لتكون مركزاً عالمياً لريادة الأعمال والابتكار.

وقالت ابتهال الناجي، مديرة أكاديمية دبي لريادة الأعمال: «تتمتع إمارة دبي بأساسيات قوية في تمكين رواد الأعمال، التي تستفيد منها الإمارة لتشجيع زيادة الابتكارات وتطوير التنمية الاقتصادية. وستساهم مذكرة التفاهم في توسيع شبكة المعرفة الريادية والخدمات في دبي، مما يعود بالفائدة على شريحة أوسع من الطلاب وأصحاب الأعمال».

وأضافت: «شراكتنا مع جامعة زايد تتوازى مع تطلعاتنا لتعزيز الإبداع والمهارات الريادية لإعداد الجيل القادم من قادة الأعمال، حيث ستنظم أكاديمية دبي لريادة الأعمال وجامعة زايد معاً جلسات توعية افتراضية وبرامج تعليمية لدعم الإبداع الريادي وتمكين الشركات الناشئة من التطور والتحول إلى شركات كبيرة ناجحة، وذلك تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في وثيقة الخمسين، إلى ضرورة تحويل الجامعات إلى مناطق اقتصادية وإبداعية حرة».

وقالت الدكتورة هند الرستماني، مساعد نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة: «من أهم أهدافنا في جامعة زايد هو إعداد جيل من الشباب يتحلى بصفات قيادية ومهارات مناسبة تجعله جاهزاً للعمل في مجال ريادة الأعمال، وشراكتنا مع أكاديمية دبي لريادة الأعمال على مدار السنوات الثلاث الماضية كان لها تأثير إيجابي وجد فعّال على الطلبة والخريجين من خلال الدورات التدريبية وورش العمل التي استفاد منها عدد كبير من الشباب.

ونتطلع لمواصلة التعاون مع أكاديمية دبي لريادة الأعمال لتعزيز مهارات طلبتنا ليكونوا على ثقة واستعداد تام لمواجهة سوق ريادة الأعمال وخدمة الأهداف الاستراتيجية الوطنية في جعل الإمارات مركزاً لريادة الأعمال».

دورات وفعاليات

بموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على تنظيم مجموعة من الدورات التخصصية في مجال ريادة الأعمال والابتكار للطلاب والخريجين في الحرم الجامعي لكلٍ منهما مرتين كل عام ضمن مخيم ريادة الأعمال. وستشارك الجامعة في فعاليات وندوات ريادة الأعمال التي تنظمها الأكاديمية وتقدم جلسات استشارية مجانية لطلابها وخريجيها. وستقدم الجامعة أسعاراً تفضيلية للطلاب الذين رشحتهم الأكاديمية لحضور برامج الجامعة.

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