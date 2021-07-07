أعلى مستوى لمؤشر ثقة المستهلك في دبي

المصدر: دبي- البيان

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن مؤشر ثقة المستهلك في الإمارة حقق ارتفاعاً خلال الربع الثاني من 2021، مسجلاً أعلى مستوى منذ إطلاقه عام 2011 وسجل 151 نقطة خلال الربع الثاني مقابل 125 في نفس الفترة من العام الماضي و145 نقطة من الربع الأول 2021.

وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، إن المؤشر شهد ارتفاعاً بشأن تصورات المستهلكين حول فرص الحصول على وظيفة حيث أبدى 75 % من المستهلكين تفاؤلهم، مقارنةً بـ32 % لنفس الفترة من 2020 كما ارتفع التفاؤل حول فرص الحصول على وظيفة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة وأبدى 91 % تفاؤلهم مقارنةً بـ 75 % لنفس الفترة من العام الماضي. وكانت أكثر الفئة العمرية من 40-49 سنة الأكثر تفاؤلاً بالحصول على وظيفة بنسبة 81 %.

وأضاف أن المؤشر شهد ارتفاعاً بشأن تحسن الظروف المادية الشخصية للمستهلكين في الوقت الحالي حيث أبدى 81 % من المستهلكين تفاؤلهم مقارنةً بـ 57 % لنفس الفترة من 2020، كما ارتفع التفاؤل بخصوص الظروف المادية الشخصية خلال الأشهر الـ 12 المقبلة وأبدى 85 % من المستهلكين تفاؤلهم مقارنةً بـ 73 % لنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح المؤشر تفاؤل 84 % من المستهلكين تجاه الوضع الاقتصادي بالربع الثاني من 2021، مقارنةً بـ 77 % في الربع الأول بسبب انتعاش عدد من الأنشطة الاقتصادية الحيوية وفي مقدمها السياحة والحركة التجارية.

ويشعر 88 % من المستهلكين بأن الوقت مناسب لشراء الأشياء التي يحتاجونها ويرغبون بشرائها، مقابل 51 % لنفس الفترة من 2020، في حين وجد 93 % من الإناث، أن الوقت مناسب لشراء احتياجاتهم.

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