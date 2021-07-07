تابعة لــ «العالمية القابضة» تشتري 70% من «1885 دليفري سرفيسيز»

المصدر: دبي- سيد صالح

استحوذت شركة «إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية» في أبوظبي، والتي تتبع «الشركة العالمية القابضة»، على حصة تبلغ 70% في شركة «1885 دليفري سرفيسيز» التي تعمل في أنحاء الإمارات، وتتخصص في خدمات التوصيل إلى المنزل.

وأصدرت «ايزي ليس» بياناً صحفياً عن صفقة الاستحواذ، إلا أنه لم يتضمن أي معلومات عن الشروط المالية للصفقة.

وتُعد الصفقة ثاني صفقة استحواذ تُكملها «ايزي ليس» في غضون أقل من 12 شهراً بعد استثمارها في شركة «أب لفت لخدمات توصيل الطلبات» في دبي.

وتمتلك «إيزي ليس» أسطولاً من الدراجات البخارية يتكون مما يزيد على 15.000 دراجة مجهزة جميعاً لتزويد العملاء بحلول جاهزة للتأجير.

وتخطط «1885 دليفري سرفيسيز» لابتكار نموذج جديد في خدمات التوصيل، بحيث يكون نموذجاً مهجناً، بمعنى أنه يجمع بين الخدمات اللوجستية لصالح الغير وإدارة عمليات التوصيل المباشر. وتقدم «1885 دليفري سرفيسيز» خدماتها إلى الشركات الناشئة المتخصصة في تقنيات الغذاء وتجميع الحاصلات الزراعية.

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