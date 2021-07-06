"دبي لصناعات الطيران" توقع اتفاقيات لبيع طائرات بقيمة 500 مليون دولار

المصدر: وام

أعلنت "شركة دبي لصناعات الطيران"، اليوم، أن قسم التأجير التابع لها "دبي لصناعات الطيران كابيتال" وقع مؤخراً اتفاقيات لبيع تسع طائرات ضيقة وعريضة البدن بقيمة سوقية إجمالية تقارب 500 مليون دولار أمريكي.

ومن المتوقع إغلاق جميع اتفاقيات بيع الطائرات في عام 2021.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، إن سوق تجارة أصول الطائرات ما بعد الجائحة قوي وهذه الاتفاقيات تثبت قدرة دبي لصناعات الطيران على إنشاء وتداول أصول لطائرات مؤجرة من قبل شركات طيران تحظى بتصنيف ائتماني مرتفع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز