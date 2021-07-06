40 % نسبة عضوية المرأة بمجلس إدارة الإمارات للدراسات المصرفية

المصدر: الشارقة - وام

أقر مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية اختيار 3 أعضاء جدد لمجلس الإدارة منهم فاطمة عفيفي ممثلة لبنك أتش أس بي سي. وبذلك ترتفع نسبة مشاركة المرأة في عضوية مجلس إدارة المعهد إلى 40 % للمرة الأولى في تاريخ المعهد منذ إنشائه في العام 1983.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية برئاسة هشام القاسم رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية وأعضاء مجلس الإدارة وجمال الجسمي أمين سر الجمعية العمومية المدير العام للمعهد مؤخراً بمقر المعهد. واستعرض المجلس جدول الأعمال والتقرير السنوي عن أنشطة المعهد لعام 2020-2021. واستمع إلى تقرير خطة العلاقات العامة والترويج للمعهد في العام الماضي.

وحول الإنجازات التي شهدها المعهد في مختلف مجالاته خلال الدورة السابقة، قال جمال الجسمي، إن الجهود تضافرت لوضع مسار استراتيجي متطور مبني على اتباع المنهج العلمي والأساليب والوسائل العلمية المتطورة في إعداد الخطط والبرامج تأكيداً للتكيف والتفاعل مع المتغيرات البيئية لدى المؤسسات المصرفية والمالية والتنافس لاحتلال مكانة مرموقة بين المؤسسات الأخرى على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، واستعرض الجسمي خلال الاجتماع أبرز الأنشطة والبرامج التي نفذها المعهد، وتحدث عن التحول الإلكتروني الكامل، وعن نجاح العملية التعليمية من خلال برامج التعلم عن بعد.

وقال الجسمي، إن المرأة الإماراتية أصبحت ركيزة أساسية في بناء القطاع المصرفي بالدولة بفضل دعم القيادة الرشيدة الذي كان أكبر داعم لمسيرة تقدّم المرأة الإماراتية، انطلاقاً من إيمانه بقدرتها على تبوّؤ أعلى المراكز. وأكد أن العمل في القطاع المصرفي تحديداً يعد نقطة انطلاق وتمكين للمرأة للعمل في باقي القطاعات، وذلك بفضل جودة التدريب والتأهيل في القطاعين المالي والمصرفي في الدولة.

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