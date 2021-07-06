6 مليارات صافي استثمارات الأجانب في أسهم الإمارات منذ بداية 2021

المصدر: أبوظبي - وام

قفز صافي استثمارات الأجانب غير العرب في الأسهم الإماراتية إلى نحو 6 مليارات درهم ( 1.63 مليار دولار ) منذ بداية العام 2021 وحتى 5 الجاري بحسب أرقام وثقتها سجلات الأسواق المالية في كل من أبوظبي ودبي.

وتعد هذه القيمة المسجلة في صافي الاستثمارات الأجنبية الأعلى في الأسواق المالية ما يعكس مدى الإقبال الكبير من المحافظ والصناديق الاستثمارية على الاستثمار في الأسهم الإماراتية لتحقيق أكبر قدر من العوائد.

ويعد الأجانب من حملة الجنسيتين الأمريكية والبريطانية الأكثر نشاطاً من حيث الاستثمار في الأسواق المالية الإماراتية حيث تجاوز صافي استثماراتهم مع نهاية النصف الأول من العام الجاري 1.9 مليار درهم علماً بأن ملكية هذه الاستثمارات تتوزع بين المحافظ والصناديق الاستثمارية والأفراد.

وتتصدّر الأسواق المالية الإماراتية قائمة الأكثر توزيعاً للعوائد على المستثمرين مقارنة مع بقية الأسواق في الخليج والشرق الأوسط ما يجعلها وجهة مفضلة للمحافظ والصناديق الاستثمارية من دول العالم.

وكانت الأسواق نشرت في وقت سابق عن تجاوز عدد الجنسيات الأجنبية المستثمرة فيها 97 جنسية مع نهاية النصف الأول من 2021.

وتظهر الأرقام الرسمية الصادرة عن الأسواق المالية أن ارتفاع صافي الاستثمار للأجانب غير العرب جاء نتيجة تجاوز إجمالي قيمة تداولاتهم في كل من سوقي أبوظبي ودبي الماليين 61.8 مليار درهم ( 16.8 مليار دولار) منذ بداية العام وحتى 5 يوليو الجاري.

وشكلت تداولات الأجانب غير العرب نحو 34.7% من إجمالي قيمة التداولات لجميع فئات المستثمرين في الأسواق منذ بداية العام 2021 وحتى الاثنين الماضي.

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