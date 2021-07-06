ميناء خليفة يطلق أول نظام للشاحنات ذاتية القيادة في المنطقة

المصدر: أبوظبي – البيان

أعلنت محطة كوسكو أبوظبي للحاويات، أول محطة تؤسسها شركة كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة التابعة لشركة كوسكو الملاحية خارج الصين، عن إطلاقها لنظام الشاحنات ذاتية القيادة في ميناء خليفة.

ويضم النظام الذي يعد الأول من نوعه في موانئ منطقة الشرق الأوسط، ست شاحنات كهربائية «كيو-تركس»، وستواصل محطة كوسكو أبوظبي للحاويات وميناء خليفة الذي يعد أكثر الموانئ تطوراً في العالم، استطلاع المزيد من التقنيات الحديثة التي من شأنها تعزيز فعالية الأداء ومواكبة التطورات الحديثة في القطاع.

ويتم توظيف الشاحنات الست في المحطة وتخصيصها لدعم أنشطة تحميل وتفريغ السفن في ساحة الحاويات، وذلك بعد نجاح المرحلة التجريبية التي استغرقت شهرين.

وتم تصنيع الشاحنات ذاتية القيادة من فئة «إل5» من قبل شركة «كومولو» التابعة لشركة التكنولوجيا «شنغهاي ويستويل لاب»، وهي مزودة بنظام مستشعرات محيطية تغطي زاوية 360 درجة حول المركبة، مع نظام لمراقبة حركة المرور وتوجيه القيادة، الأمر الذي يتيح للمشغلين التحكم بالشاحنات وعمليات نقل حاويات البضائع والحاويات المبردة بسهولة. ويجسد إطلاق هذا النظام الحديث حرص ميناء خليفة على مواصلة تطوير خدماته عبر تبني أحدث الحلول الذكية وتوظيفها لمصلحة متعامليه.

وتتسم شاحنات «كيو-تركس» بمستويات عالية من الثبات والكفاءة، وبكونها صديقة للبيئة حيث تم تزويدها ببطاريات بسعة 281 كيلوواط ساعي قادرة على حمل 80 طناً وقطع مسافة 200 كيلومتر والعمل لمدة 44 ساعة متواصلة. كما تم تزويد الأنظمة الكهربائية لهذه الشاحنات بنظام للتحكم بدرجات الحرارة ما يساعد في إطالة عمر البطارية في الظروف المناخية القاسية.

وتعزز هذه الخطوة مكانة محطة كوسكو أبوظبي للحاويات وميناء خليفة كأحد أكثر المنشآت البحرية تطوراً في المنطقة، وتعكس التزامها بتوظيف أحدث الابتكارات التقنية. ومن المتوقع أن تسهم الشاحنات ذاتية القيادة في خفض التكاليف التشغيلية، والتقليل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة كبيرة مقارنة بالشاحنات التقليدية، كما توفر حلاً لضمان استمرارية الأعمال في حال حدوث أية أزمات تعيق عمل الكوادر البشرية.

وبالمناسبة، قال ناصر البوسعيدي، نائب الرئيس التنفيذي، محطة كوسكو أبوظبي للحاويات: «نحن فخورون بكوننا أول محطة حاويات في الشرق الأوسط تستخدم نظام شاحنات ذاتية القيادة مع إضافة ست شاحنات إلى أسطول مناولة الحاويات في المحطة».

وأضاف: «إلى جانب الكفاءة العالية والانخفاض الملموس في التكاليف، فإن الشاحنات الجديدة تتيح ضمان استمرارية عملياتنا لفترات أطول ومواصلة العمل في الظروف التي تواجه فيها استمرارية الأعمال تحديات كبيرة. وإننا نتطلع إلى تحقيق الاستفادة الكاملة من الإمكانيات التي توفرها هذه الشاحنات ذاتية القيادة خلال الأشهر المقبلة».

من جانبه قال سيف المزروعي، رئيس قطاع الموانئ في موانئ أبوظبي: «إن إحداث التحول المنشود في القطاعات البحرية واللوجستية بات مرتكزاً بشكل رئيسي على التقنيات الذكية المبتكرة، وتأتي جهود محطة كوسكو أبوظبي للحاويات التي قامت بتوظيف هذا النظام لتيسير عملياتها وتحسين تجربة متعامليها، في إطار الالتزام الثابت بتبني أحدث الحلول الذكية بهدف ترسيخ مكانة ميناء خليفة كمركز بحري رائد في منطقة الشرق الأوسط».

وأضاف: «إن استخدام حلول مدعومة بأحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة والتحول إلى مصادر الطاقة الكهربائية يتيح للشركات تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة، كما يجعل عملياتها أكثر استدامة وأقل تكلفة».

وبالتزامن مع إطلاق الشاحنات ذاتية القيادة، فقد شهد المشروع إضافة نظام لإدارة أسطول الشاحنات والذي يهدف إلى الإشراف على عمليات شاحنات «كيو-تركس»، ويتكامل هذا النظام مع مركز التحكم الرئيسي، ما يوفر رقابة آنية ويسهل إدارة العمليات، ويضمن ربط النظام الجديد بأنظمة متعددة ضمن المحطة تجعل إدارة كامل العمليات فيها أكثر سهولة.

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