فارنك تدير مرافق 8 أجنحة في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي- البيان

فازت شركة «فارنك» الرائدة في قطاع خدمات إدارة المرافق والابتكار والاستدامة والتي يقع مقرها في دولة الإمارات، بعقود إدارة المرافق لثمانية أجنحة وطنية في إكسبو دبي 2020 بقيمة 16.7 مليون درهم إماراتي.

هذا وكان أكبر عقد من بين العقود الثمانية التي فاز بها فريق تطوير الأعمال لشركة فارنك هو جناح المملكة العربية السعودية، إذ يعد جناح المملكة، الذي تبلغ مساحته أكثر من 13000 متر مربع، ثاني أكبر جناح في إكسبو 2020، ويحتل المرتبة الثانية بعد الإمارات العربية المتحدة، كما سيتم تخصيص أكثر من 130 موظفًا لتقديم خدمات التنظيف ومكافحة الآفات والدعم التشغيلي وتكامل المرافق.

عمل متواصل

وبهذه المناسبة، قال ماركوس أوبرلين، الرئيس التنفيذي لشركة فارنك: «يمثل جناح المملكة العربية السعودية تحديًا فريدًا يتمثل ببساطة في حجمه الهائل خلال معرض إكسبو 2020 الذي يستمر لستة أشهر، وسيكون مفتوحًا للجمهور لمدة تصل إلى 16 ساعة يوميًا، الأمر الذي سيتطلب فريقًا متخصصًا يضم أكثر من 130 موظفًا فنيًا وتنظيفًا ونوبات عمل متواصلة طوال فترة المعرض».

تكشف صور الجناح عن هيكل مستطيل وعاكس مذهل موجود بزاوية ويغطي مساحة أكبر من ملعبي كرة قدم. بارتفاع 27 مترًا، وتفتح الواجهة كنافذة عملاقة على المستقبل لتعكس مجتمعًا متجذرًا بعمق في ثقافته بطموحات غير محدودة.

ويعد جناح الصين أيضًا فوزًا رئيسيًا آخر بالعقد، والذي سيتطلب أكثر من 80 موظفًا يغطون الأمن والتنظيف ومكافحة الآفات، إذ سيكون جناح الصين أيضًا أحد أكبر أجنحة إكسبو 2020 دبي، حيث تبلغ مساحته أكثر من 4600 متر مربع، ويرمز جناح الصين إلى الأمل والمستقبل المشرق، وقد تم تصميمه على طراز فانوس تقليدي بهندسة معمارية يشير إلى الابتكارات الصينية القديمة.

معايير النظافة

وقال أوبرلين: «كان التحدي الذي واجهه الجناح السويسري هو الإقبال الكبير، وفهم تقنيتهم المتطورة وإدارة أعلى معايير النظافة للمطعم بالإضافة إلى المناطق ذات الازدحام الشديد».

وأضاف أوبرلين قائلاً: «لقد قمنا بتخصيص أكثر من 30 تقنيًا لإدارة هذا الجناح المتنوع والمبتكر».

وكانت الاستدامة سمة رئيسية أخرى لأجنحة باكستان والبحرين والمغرب وسنغافورة والفلبين، وسيحظى زوار الجناح السنغافوري بتجربة ثلاثية الأبعاد غامرة ويشاهدون غابة مطيرة خالية من الطاقة مدعومة بنظام بيئي مستدام ذاتيًا، وفي الوقت نفسه، فإن جناح الفلبين المستوحى من دولة جزرية، ستدخل الشعاب المرجانية إلى الحياة في فضاء مستدام حيث الطبيعة والتكنولوجيا واحدة.

هذا وستكون فارنك في مكان آخر في موقع إكسبو 2020، مسؤولة أيضاً عن الخدمات المادية وغير المادية لإدارة المرافق في حي الفرص بأكملها، إذ تم اختيار فارنك للضيافة مؤخرًا لإدارة 2273 شقة جديدة في قرية إكسبو، حيث يشمل نطاق عمل فارنك، إدارة خدمات الحجز ومكتب المعلومات وخدمات المكتب الأمامي والتدبير المنزلي.

حلول أمان

وقال خلدون أبوروك، مدير تطوير إستراتيجية الأعمال لدى شركة فارنك: «»هذا هيكل معقد وذكي«، وكان المسؤولون الصينيون واثقين من أننا فهمنا كيفية عمل المباني الذكية والأهم من ذلك كيفية صيانتها وتنظيفها وتأمينها.

وأضاف أبوروك قائلاً:»نحن نعمل حاليًا عن كثب مع هواوي لتطوير حلول أمان ذكية مصممة وفقًا لمتطلباتنا الخاصة في مركزنا الجديد لسكن الموظفين في قرية فارنك الذي تبلغ تكلفته 200 مليون درهم إماراتي.

بالنظر إلى أن شركة فارنك فإنها شركة مملوكة ومدارة من سويسرا بنسبة 100 ٪، فلن يكون من المفاجئ معرفة أن فارنك قد فازت أيضًا بعقد إدارة المرافق للجناح السويسري، حيث يمكن لزوار الجناح السويسري بالقيام بنزهة افتراضية عبر الريف السويسري، ويضم الجناح مطعمًا يقدم المأكولات السويسرية ويتوقع وجود 15000 زائر يوميًا.

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