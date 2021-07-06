«ناشيونال ستون» تفتتح معرضها في مول مواد البناء في دبي

المصدر: دبي – البيان

افتتحت شركة ناشيونال ستون للحجر الصناعي معرضها في مول مواد البناء في منطقة الورسان 3 في دبي لتتيح للجمهور وأصحاب شركات البناء والتشييد الإطلاع على منتجات الشركة المتنوعة والمتعددة التي تتمتع بجودتها العالية، والتي تناسب مختلف الاستخدامات في بناء الفلل والمباني السكنية، حيث تحظى هذه المنتجات بالثقة العالية من قبل المستخدمين.

وقام الدكتور مبارك العامري رئيس مجلس شركة ناشيونال ستون للحجر الصناعي وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بجولة بعد افتتاحه المعرض الجديد يرافقه عدد من مسؤولي الشركة الذي يضم مجموعة متنوعة من أجود صناعات الطابوق الجيري والحجر الصناعي والمنتجات الإسمنتية.

وقال الدكتور العامري بهذه المناسبة:«إننا سعداء بافتتاح المتجر الجديد لشركة ناشيونال ستون للحجر الصناعي في مول مواد البناء في دبي، ويأتي هذا الافتتاح ضمن استراتيجيتنا للتوسع في مختلف إمارات الدولة، وتوفير منتجاتنا في السوق المحلي خاصة في ظل ارتفاع الطلب عليها بفضل مشاريع إسكان المواطنين، والمشاريع العقارية المتنوعة التي تطلقها شركات التطوير، الأمر الذي يتطلب التوسع في أعمالنا وتعزيز مكانة الشركة في السوق المحلي كونها تعتبر أول شركة لتصنيع مواد البناء في إمارة أبوظبي».

وأضاف د.العامري:«إن الحركة النشطة التي يشهدها قطاع البناء والتشييد تتطلب أن نواكب النمو في الطلب وأن نتواجد في إمارات الدولة، خاصة مع ارتفاع الطلب على صناعات الطابوق الجيري والحجر الصناعي، الأمر الذي يدفعنا لتطوير منتجاتنا التي تتميز بالجودة العالية، وتعزيز مكانة الشركة في صناعة الحجر الصناعي كإحدى الشركات الإماراتية الوطنية الرائدة في هذا المجال».

وأكد أن إطلاق مشاريع إسكان المواطنين بالدولة، ومواصلة شركات التطوير العقاري في تنفيذ مشاريعها القائمة وإطلاق مشاريع جديدة قد دفع قطاع البناء والتشييد لمزيد من النمو والنشاط، وارتفاع الطلب على صناعات الحجر الصناعي والمنتجات الأسمنتية، موضحاً أن قطاع البناء ما يزال يحافظ على قوته ونموه رغم أية ظروف وذلك بسبب وجود الطلب المتواصل على العقارات بغرض الاستثمار والشراء والاستئجار أو الإقامة بغرض الاستخدام النهائي.

وشدّد د. العامري على أهمية إيلاء الشركات الصناعية الوطنية الأولوية في مشاريع ومناقصات الجهات الحكومية، الأمر الذي سيكون له أثر كبير في نجاح ونمو هذه الشركات ودفعها لمزيد من تطوير أعمالها وصناعاتها والتمكّن من التوسع الإقليمي والعالمي.

وتوجه الدكتور مبارك العامري بالشكر والتقدير إلى إدارة مول مواد البناء على الإجراءات والتسهيلات التي قدمتها في سبيل افتتاح المعرض الجديد.

ونجحت شركة ناشيونال ستون للحجر الصناعي منذ تأسيسها قبل ما يزيد عن 40 عاماً من توريد وتزويد المشاريع الحكومية بمنتجاتها التي استخدمت في مشاريع البلديات والمنشآت العامة مثل المدارس الحكومية والعيادات الطبية ومحطات الكهرباء والحدائق العامة والواحات.

وجرى توريد منتجات الشركة في مشاريع الطرق الرئيسية في مدينة العين وإمارة أبوظبي، ويتم توريد الحجر الصناعي بمختلف أشكاله وألوانه لفلل المواطنين بما يضمن الشكل المناسب والتصميم المطلوب لمشاريعهم.

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