اختتام معرض «جواهر الإمارات» بزيادة 30% في عدد الزوار

المصدر: الشارقة – البيان

أسدل مركز إكسبو الشارقة بنجاح لافت الستار مؤخراً على نسخته الثانية من معرض «جواهر الإمارات»، الذي أقيمت فعالياته بدعم من غرفة الشارقة، وسط مشاركة أكثر من 100 شركة وعلامة تجارية محلية بنجاح لافت، حيث تمكن المعرض من استقطاب عدد كبير من الزوار بزيادة تجاوزت 30 % مقارنة بنسخته الأولى، إلى جانب تحقيق صفقات ومبيعات كبيرة، عكست الانتعاش الذي يسهم به الحدث في سوق المجوهرات والذهب.

وشهد المعرض تألقاً إماراتياً خطف أنظار الزوار من خلال نخبة من المصممين والعلامات التجارية الإماراتية التي حاكت بإبداعاتها تراث الإمارات بمصوغات ذهبية ومجوهرات فريدة امتزجت بالرقي والعمق التاريخي الأصيل والحداثة، فيما قدمت الشركات المحلية المشاركة أحدث خطوط واتجاهات الذهب وأرقى تصاميم الساعات والألماس والأحجار الكريمة، كما تميزت أروقة المعرض هذا العام بعرض لأفضل منتجات العطور والبخور والعود.

أهداف

وأكد سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن معرض «جواهر الإمارات» نجح في تحقيق الهدف الذي أقيم من أجله، المتمثل في تحفيز تجارة الذهب والمجوهرات وتعزيز حركة المبيعات على المستوى المحلي، إلى جانب تمكنه من تلبية أذواق الزوار وتحقيق رضاهم التام من خلال ما قدمه من عرض واسع لأحدث تشكيلات المجوهرات الفاخرة والساعات الفريدة والأحجار الكريمة والمشغولات الذهبية والماسية.

مشيراً إلى أن هذا النجاح يأتي في ظل سمعة مركز إكسبو الشارقة التي استقاها من ريادته في تنظيم معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، فضلاً عن التميز الذي حققه المركز في تنظيم المعارض خلال هذه الفترة الاستثنائية والتي حرص خلالها على تطبيق أقصى الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية خلال المعارض ومتابعة تنفيذ هذه الإجراءات والتزام الزوار والعارضين والموظفين بها، لضمان صحة وسلامة الجميع.

وأشار إلى أن معظم العارضين أكدوا مشاركتهم في دورة المعرض المقبلة، وهو ما يؤكد أهمية هذا الحدث بالنسبة للعاملين في القطاع محلياً، متوجهاً بالشكر والثناء لغرفة تجارة وصناعة الشارقة على الدعم الكبير الذي حظي به المعرض والمتابعة المستمرة من إدارة الغرفة للوقوف على كافة الاحتياجات.

إقبال

وأكد سلطان شطاف مدير إدارة المبيعات والتسويق بإكسبو الشارقة، أن دورة المعرض تركت انطباعاً مُبهراً وحظيت بنسبة رضا عالية لدى العارضين، في ظل الإقبال الجماهيري اللافت التي شهده الحدث، لافتاً إلى أن المحفزات التي قدمها المعرض لدعم الشركات من خلال تقديم العروض والجوائز والعروض الحصرية على تشكيلة واسعة من مشغولات الذهب والمجوهرات والألماس والساعات الفاخرة، أسهمت بشكل كبير في تحفيز الجمهور على زيارة المعرض، حيث حفل الحدث بالعديد من المفاجآت المتميزة لزواره مثل الفوز بخاتم من الذهب الأبيض مرصع بالألماس من سالم الشعيبي للمجوهرات وطقم من الألماس، فضلاً عن قسائم شرائية يومياً بقيمة 2000 درهم وغيرها الكثير.

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