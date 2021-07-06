شركات ناشئة إماراتية ومصرية تفوز بمسابقة برنامج تسريع التأثير الاجتماعي

المصدر: دبي- البيان

اختتمت، مؤخراً، النسخة الثالثة من برنامج تسريع التأثير الاجتماعي C3، المدعوم من بنك إتش إس بي سي، حيث أعلن ستيفن موس الرئيس التنفيذي الإقليمي للبنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن الفائزين بالمراتب الثلاثة الأولى.

وحلّت شركة برامودا من مصر في المرتبة الأولى، بينما جاءت مجموعة زولا الإماراتية في المرتبة الثانية، في حين كان المركز الثالث من نصيب منصة EduPloyment الإماراتية.

وحصل الفائزون الثلاثة على جوائز نقدية، بدون حقوق ملكية من بنك إتش إس بي سي، ودعم استشاري مجاني من شركة باين آند كومباني، إضافة إلى دعم قانوني مجاني، من شركة التميمي ومشاركوه للمحاماة، فضلاً عن ترخيص مجاني من مركز دبي للسلع المتعددة، الذي يُعتبر المنطقة الحرة الرائدة في العالم.

كما قدّم شُركاء برنامج تسريع التأثير الاجتماعي C3، الدعم لرواد الأعمال خلال جلسات محاكاة لاجتماعات مجلس الإدارة، كما ساهموا من خلال عضويتهم في لجنة التحكيم، في اختيار قائمة المُرشحين النهائيين.

كما سيستفيد الفائزون من أرصدة ترويجية لخدمة أمازون ويب سيرفسز (AWS)، ضمن إطار برنامج AWS Activate، إضافة إلى الحصول على الدعم من شركة إف إتش إنسايتس، المختصة بالتدريب المؤسسي، والتي ستسهم في دعم الفائزين على المواءمة بين القيم والمهام الأساسية لشركاتهم.

واستقطب البرنامج بدورته للعام الجاري، أكثر من 1000 مشاركة، حيث تم اختيار 42 رائد أعمال من 8 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، ضمن القائمة النهائية للدورات التدريبية في الدور نصف النهائي، بما يُغطي 17 هدفاً من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وتم بعد ذلك اختيار 24 مُشاركاً ضمن قائمة المرشحين النهائيين، تمثل السيدات من أصحاب الأعمال نسبة 45 % منهم، لمواصلة رحلتهم، والمشاركة في محاكاة اجتماعات مجلس الإدارة، والمسابقة النهائية المخصصة لاستعراض أفكار مشاريعهم.

وساعدت تنظيم المنافسة عن طريق منصة تفاعلية جديدة من خلال الإنترنت، والتي طورّها برنامج تسريع التأثير الاجتماعي C3، بالشراكة مع خبراء تحليلات البيانات، ومقدمي تكنولوجيا التعلم، في تمكين أصحاب المشاريع، من تعزيز نتائج التعلم، وتطبيق جميع الدروس المكتسبة بشكل فعال، خلال فترة البرنامج المُقدم على مدى 3 أشهر.

كما يؤكد البرنامج على التعاون المتنامي بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع، بهدف دعم رواد الأعمال المُشاركين في منافسات البرنامج. وسيُتاح لجميع رواد الأعمال المُشاركين في برنامج تسريع التأثير الاجتماعي C3، مواصلة تلقي الدعم من القائمين على البرنامج، ومختلف الشركاء والخبراء، ضمن إطار الجهود المبذولة لإرساء منظومة دعم تعاونية.

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