كاسبرسكي: مخاطر عدة تحيط بالعملات الرقمية

المصدر: دبي - البيان

أظهر تحديث أجرته المؤسسة العالمية للبيانات (آي دي سي) على الدليل الإرشادي للإنفاق العالمي على البلوك تشين توقعات بمواصلة الإنفاق على البلوك تشين النمو بوتيرة قوية بمعدل نمو سنوي مركب لمدة 5 سنوات يبلغ 46.4%، ليقترب من إجمالي قدره 17.9 مليار دولار في العام 2024.

وينقل أرشد خان المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للبورصة العربية، في هذا السياق، توصيات الخبراء بالحاجة إلى اليقظة أثناء الانخراط في أي نوع من أنشطة الأصول الافتراضية. وكانت البورصة العربية حصلت من هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي على الموافقة المبدئية لتأسيس بورصة لممارسة تعاملات متكاملة وتبادل الأصول الرقمية والحفظ الرقمي، وتشغيلها، وذلك بصفتها مرفقاً تجارياً متعدد الأصول ومقدماً لخدمات الحفظ والإيداع يتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقراً.

ويرجّح تقرير حديث صادر عن كاسبرسكي حول التهديدات الرقمية المالية في العام 2021، أن يستهدف العديد من مجرمي الإنترنت الماليين، بصورة متزايدة، عملة البتكوين الرقمية هذا العام، بينما سيتحول مجرمو الإنترنت الآخرون إلى مطالبة ضحاياهم بالدفع بالعملات الرقمية، وذلك من باب الحرص على خصوصيتهم.

ونصح خان العملاء باختيار كلمات مرور صعبة مؤلفة من مزيج متنوع من الأحرف والأرقام والرموز، لافتاً إلى أن إدراج حسابات المحفظة في القوائم البيضاء يُعد مستوى أمنياً إضافياً موصى به لحساباتهم في البورصة.

وقال: «على العملاء، من أجل استلام أصولهم وإرسالها، الحرص على استخدام العنوان الصحيح للمحفظة والتحقق مرة أخرى من معاملاتهم قبل تأكيدها، لتجنب فقدان الأصول خلال تنفيذ تلك المعاملات. كذلك، على العملاء قبل المبادرة إلى فتح حساب في منصة ما، بذل العناية الواجبة لضمان موثوقيتها».

وقال الباحث الأمني الأول لدى كاسبرسكي ماهر يموت: قطعت العملات الرقمية شوطاً طويلاً في فترة زمنية قصيرة نسبياً، إلا أن هذا النمو السريع وغير الخاضع للتنظيم يؤدي إلى اكتساب الأفراد والمؤسسات الخبرة في شأن العملات الرقمية من التجارب التي يمرون بها.

ويحبّ البعض تشبيه ما يحصل اليوم في شأن العملات الرقمية بحمى الذهب التي سادت في فترات ماضية، لكن حقيقة أن هذه البيئة الجديدة رقمية وموزعة تعني أنها أصبحت عدالة من حيث الفرص والمخاطر. وقد حددنا في كاسبرسكي بعض مواطن الضعف والمخاطر المحتملة والحقائق التي ينبغي مراعاتها في هذه البيئة.

كما أسدينا بعض النصائح التي من شأنها أن تبقي العملاء حذرين من المخاطر؛ فأي استثمار يظلّ عُرضة للمخاطر، ما يضع على عاتق كل فرد مسؤولية الحفاظ على أمنه وسلامة أصوله. ومن المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية:

• تغيير معلومات السداد في إطار محاولات التصيد: عند تحويل الأموال، يمكن للبرمجيات الخبيثة استبدال عنوان المستلم في حافظة الجهاز بعنوان آخر. لذا من المهم توخي الحذر وإعادة التحقق من العنوان بعد نسخه ولصقه.

• اختراق بوابة السداد: حتى استخدام بوابة سداد حقيقية بعنوان صحيح قد يؤدي إلى خسارة الأموال. وفي 2017، بدأت محفظة الويب أو العملة الرقمية Ethereum Classic، بعنوانها الأصلي https://classicetherwallet.com، بسرقة الأموال من محافظ المستخدمين، بعد أن استخدم متسللون أساليب قائمة على مبادئ الهندسة الاجتماعية لإقناع مقدم خدمة الاستضافة بأنهم الأصحاب الحقيقيون لاسم النطاق. وبعد حصولهم على حق النفاذ إلى البوابة بدأوا في اعتراض التدفقات النقدية وسرقتها.

• فقدان ملف المحفظة: يخزن معظم المستخدمين ملفات محفظة العملات الرقمية على حواسيبهم، ما يجعلها عُرضة للسرقة باستخدام برمجيات خبيثة، أو حتى فقدانها في حالة تعطل القرص الثابت. ويقوم المستخدمون الأكثر خبرة بعمل نسخ مطبوعة من رمز المرور السري وشراء مفاتيح تتصل بمنافذ USB.

• الطرح الأولي للعملات غير آمن: بدأ يشيع في أوساط مالكي العملات الرقمية في 2017، الاستثمار في البلوك تشين أو العملات الرقمية. ويُسمّى هذا النوع من كسب المال بالطرح الأولي للعملات. وشهد العام 2017 جمع أكثر من 1.7 مليار دولار عبر عمليات طرح أولي للعملات. ونظراً لافتقار سوق العملات الرقمية إلى التنظيم التشريعي، فلا توجد آليات لتقييم المخاطر، ولا ضمان لعائد الاستثمارات.

وتوصي كاسبرسكي باتباع النصائح التالية:

• تحقق دائماً من عنوان محفظة الويب، ولا تنقر على روابط مؤدية إلى بنك على الإنترنت أو محفظة ويب.

• قبل إرسال المال، تحقق من عنوان المستلم (على الأقل من الأحرف الأولى والأخيرة)، والمبلغ الذي يتم إرساله، وحجم الرسوم المرتبطة بالمعاملة.

• اكتب عبارة تذكيرية تسمح لك باستعادة محفظة عملة رقمية إذا فقدتها أو نسيت كلمة مرورك.

• حافظ على هدوئك واتخذ قرارات مستنيرة عند الاستثمار في العملات المشفرة من دون استعجال أو هلع.

• تذكر أن الاستثمار في العملات الرقمية ينطوي على مخاطر كبيرة. لا تستثمر أكثر مما أنت مستعد أن تخسره في أية لحظة.

• استخدم أجهزة محافظ مجربة للعملات الرقمية.

• شغّل حماية عالية الجودة من الفيروسات لحماية الأجهزة التي تستخدمها للوصول إلى محافظ العملات الرقمية، والتداول في بورصات العملات الرقمية.

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