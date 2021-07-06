«إل جي» تطلق صالة لعرض حلول التكييف الذكية في دبي

المصدر: دبي – البيان

افتتحت شركة إل جي إلكترونيكس بدبي أمس صالة عرض جديدة متخصصة بحلول تنقية وتكييف الهواء للشركات في دبي بالتعاون مع شركة اليوسف للإلكترونيات وذلك في إطار مواصلة توسيع نطاق حضورها في السوق المحلية.

وتعد الصالة الجديدة، بموقعها المميز على شارع الشيخ زايد، منصةً تتيح لشركة إل جي عرض أحدث تقنياتها في مجال أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، وتقديم الخدمات الاستشارية للعملاء الحاليين والمحتملين حول متطلبات حلول تنقية وتبريد الهواء الخاصة بهم.

وتعليقاً على افتتاح الصالة الجديدة، قال هونغجو جيون، رئيس إل جي إلكترونيكس لمنطقة الخليج العربي: «نرحّب بجميع صنّاع القرار في الشركات لزيارة صالة العرض الجديدة في دبي، والاجتماع بأعضاء فريقنا، الذين سيساعدونهم على رسم فهم واضح لتحديات أعمالهم وأهدافها.

وندرك بأن ذلك يشمل بالنسبة للكثيرين تعزيز ثقة الجمهور للعودة إلى الأماكن العامة من خلال استخدام حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) التي توفر أرقى مستويات الراحة..

وتدمج في الوقت ذاته أفضل التقنيات لضمان نظافة الهواء. وسواء كانت الشركات تعمل في مجال الضيافة أو التجزئة أو التعليم أو التجارة أو المساحات السكنية، يمكن لخبرائنا مساعدتهم على وضع خارطة طريق تلائم مختلف نماذج الأعمال، والمساعدة على تحقيق الكفاءة التشغيلية العالية».

وتشمل معروضات الصالة الجديدة حلولاً مثل أجهزة إل جي لتكييف الهواء من طراز DUAL Vane وRound Cassette، والتي تمتاز بتقنية العاكس الخاصة بالشركة والتي توفر سرعة أكبر في تبريد الهواء وهدوءاً أكبر في التشغيل وقدرات استخدام أوسع نطاقاً. ويستخدم مكيف الهواء DUAL Vane Cassette فتحتي تهوية مستقلتين لتوفير تدفق مخصص وأوسع نطاقاً للهواء مع تحكم دقيق بزاويته. وتم تزويد مكيف الهواء بنظام Safe Plus Insulation من إل جي، لضمان القضاء على البكتيريا، ويتم تطبيقه على مكونات العزل الداخلية لمنع نمو العفن، وتوفير تدفق هواء أكثر نظافة ونقاء. وبالنسبة للشركات التي تسعى للحصول على عناية أكبر بالهواء، يمكن تزويد مكيف الهواء DUAL Vane Cassette أيضاً بمجموعة إضافية لتنقية الهواء على 5 مراحل.

كما يتوفر حل بديل يتمثل في مكيف الهواء Round Cassette من إل جي، والذي يمتاز بتصميمه المبتكر وشعبيته الواسعة بين الشركات التي تقوم بإدارة الفنادق والمتاجر والمطاعم والمساحات الداخلية الفاخرة الأخرى، حيث تتساوى أهمية الحفاظ على العناصر الجمالية مع الأولويات الخاصة بضمان مستويات رفيعة من الراحة.

ويتيح المظهر الخارجي لمكيف الهواء Round Cassette إمكانية تغطية مساحات واسعة وضمان عدم وجود نقاط لا يصلها الهواء المكيف. وبفضل زيادة تدفق الهواء وتوجيهه بشكل دقيق، يمكن للهواء البارد الانتشار بشكل متساوٍ وعلى نطاق واسع في المساحة المستخدمة.

ومن خلال أنظمة غاز التبريد متغير التدفق (VRF) من إل جي، يمكن لزوار صالة العرض التعرف على وحدة تكييف الهواء الخارجية Multi V 5، الحل المدمج الذي يوفر القدر الأكبر من كفاءة استهلاك الطاقة وخفض التكاليف التشغيلية، كما تعمل خاصية التحكم بالاستشعار المزدوج على استشعار الرطوبة ودرجة الحرارة، وتحسين تدفق الهواء وفقاً للمتغيرات.

وبفضل تصميمها البسيط وسهولة استخدامها، تساعد وحدة التكييف Multi V 5 على تقليص متطلبات التركيب بنسبة 23% بالمقارنة مع النماذج التقليدية من أنظمة غاز التبريد متغير التدفق (VRF)، وهو عامل تميز مهم بالنسبة للشركات التي تسعى لتركيب أنظمة تكييف جديدة، أو تجديد الأنظمة القائمة أو توسيع نطاقها. كما يمكن دمج هذا النظام مع حل تسخين الماء Hydro Kit ووحدات معالجة الهواء من إل جي لمواكبة متطلبات المعالجة المتقدمة للهواء والبيئات المتخصصة مثل متطلبات مرافق الرعاية الصحية.

وفي الوقت الذي يسعى فيه صنّاع القرار لدمج تقنيات أكثر ذكاءً ضمن حلولهم الخاصة بأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، تعرض إل جي أيضاً حل BECON الرقمي القائم على الحوسبة السحابية لإدارة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، والذي يتيح لخبراء التشغيل في الشركات مراقبة أنظمتهم والتحكم بها عن بعد خلال الوقت الفعلي، فضلاً عن خفض تكاليف التشغيل وزمن التعطل.

وبدوره، قال محمد اليوسف، الرئيس التنفيذي لشركة اليوسف للإلكترونيات: «نتعاون مع شركة إل جي، استناداً إلى شراكتنا طويلة الأمد معها، لفهم احتياجات عملائنا الحاليين والمحتملين. وندرك بأن صنّاع القرار في الشركات غالباً ما يبحثون عن وجهة مركزية واحدة تتيح لهم شراء الحلول اللازمة، والحصول على الاستشارات والخبرات التقنية لكامل دورة حياة المنتجات. ومع اقتراب الصيف.

فإننا نشهد زيادة ملحوظة في الشركات التي تسعى للاستثمار في حلول أنظمة تكييف الهواء على وجه التحديد. ونحن نشجع جميع الاستشاريين وخبراء التخطيط في الشركات على زيارة صالتنا الجديد واستكشاف ما تقدمه من عروض، والأسباب التي تجعل من إل جي شريكاً مفضلاً لشراء حلول تنقية وتبريد الهواء».

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