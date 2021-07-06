5 شركات إماراتية تتصدر قائمة فوربس لأكبر 30 شركة إدارة أصول في المنطقة

المصدر: دبي – البيان

احتلت 5 شركات إماراتية قائمة فوربس لأكبر 30 شركة إدارة أصول في الشرق الأوسط، وكشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها الأولى لأكبر 30 شركة لإدارة الأصول في الشرق الأوسط 2021، ويبلغ مجموع قيمة الأصول المدارة نحو 258.2 مليار دولار، وقد أعدت القائمة بناء على قيمة إجمالي أصول الشركات تحت الإدارة، وفقاً للأرقام في نهاية ديسمبر 2020، فبلغت قيمة الأصول المدارة لدى شركات القائمة جميعها نحو 258.2 مليار دولار، لتسلط الضوء على خبراء المال وقادة الاستثمارات في المنطقة.

وتصدرت قائمة أكبر 30 شركة، شركة الأهلي كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي السعودي، مما يجعلها أكبر مدير للأصول في الشرق الأوسط بـ 50.4 مليار دولار. وستكمل الأهلي كابيتال وسامبا كابيتال عملية اندماجهما في الربع الثالث من العام الحالي، لتشكيل أكبر بنك لإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والاستثمار في السعودية. تليها شركة إنفستكورب البحرينية بواقع 35 مليار دولار من الأصول المدارة. بينما بلغت قيمة الأصول المدارة لكل من شركة الإنماء للاستثمار السعودية، والرياض المالية، نحو 18 مليار دولار. وشركة شعاع كابيتال الإماراتية بواقع 14 مليار دولار من الأصول المدارة.

وتنحدر شركات القائمة من 6 دول، وتهيمن المملكة العربية السعودية على القائمة من خلال 16 شركة، تليها الإمارات العربية المتحدة بـ5 شركات، لتشكلا معاً 70% من القائمة.

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