دبي تضع خارطة طريق لتطوير الاقتصاد الرقمي

المصدر: دبي ـ البيان

أكد معالي عمر بن سلطان العلماء، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإعادة هيكلة غرفة دبي، خطوة متقدمة نحو صناعة مستقبل اقتصاد الإمارة.

وأضاف في تعليقه على إعلان المجلس أمس، عن وضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق متكاملة لتطوير الاقتصاد الرقمي خلال المرحلة المقبلة في دبي، أن خارطة الطريق ستركز على استقطاب المواهب والاهتمام بنوعيتها وسهولة الوصول إليها، والعمل على تشجيعها على الانضمام لبيئة أعمال دبي، واتخاذ الإمارة قاعدة لنشاطاتها في الأسواق العالمية، لجعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي.

وتقوم خارطة الطريق على ركائز، أبرزها تكريس الجهود لمضاعفة عدد الشركات الرقمية التي تحتضنها دبي في غضون سنوات قليلة، وتعزيز مكانتها كبيئة حاضنة وداعمة للشركات الرقمية حول العالم.

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دبي تضع خارطة طريق متكاملة للاقتصاد الرقمي

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