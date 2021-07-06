الشارقة تتجه لإصدار صكوك

المصدر: (دبي - رويترز)

أفادت وثيقة بأن الشارقة عينت بنوكاً لترتيب إصدار صكوك دولارية لأجل عشر سنوات. وذكرت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المشاركة في العملية أن الشارقة، عينت «إتش.إس.بي.سي» منسقاً عالمياً للإصدار، وسينضم إليه مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وبنك الشارقة الإسلامي وستاندرد تشارترد والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في ترتيب مكالمات مع مستثمرين بدءاً من أمس.

ويعقب ذلك إصدار صكوك، للمرة الثانية هذا العام، اعتماداً على الأوضاع في السوق.

وجمعت الإمارة 1.25 مليار دولار من إصدار سندات تقليدية من شريحتين لآجل 12 و30 عاماً في مارس. كما جمعت العام الماضي 2.25 مليار دولار من بيع الصكوك وإصدار سندات فورموزا آخر لأجل 30 عاماً وإعادة فتح سندات حالية.

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