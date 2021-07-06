«أبفيلد» تطلق علامة «فيولايف»

المصدر: دبي- البيان

أطلقت شركة أبفيلد، أكبر شركة للمنتجات النباتية في العالم، علامتها التجارية الجديدة «فيولايف» في الإمارات بغرض تلبية الطلب المتزايد على الأطباق النباتية في المنطقة. وتتميز العلامة التجارية الجديدة الحاصلة على الجوائز العالمية بخلوها من مسببات الحساسية بفضل قوامها النباتي بنسبة 100%.

وكشف استبيان لشركة يوغوف أن حوالي نصف المشاركين استبدلوا منتجات الألبان بمنتجات أو مشروبات ذات قوام نباتي خلال العام الماضي، كما فضل 2 من كل 5 مشاركين اختيار الأطباق الخالية من مسببات الحساسية عند تناول الطعام في الخارج أو طلب الوجبات إلى المنزل.

وقال راينر ويرمان، المدير العام لشركة أبفيلد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال حفل إطلاق العلامة الجديدة: شهد الطلب على الأطباق النباتية ارتفاعاً تدريجياً في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما في الإمارات. وتعتبر فيولايف العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال تقديم بدائل نباتية للجبن، مع أكثر من 30 عاماً من الخبرة في التطوير والإنتاج، وصنع منتجات نباتية تتمتع بمذاق رائع.

واستضافت أبفيلد حدثاً حصرياً في دبي، كجزء من حملة إطلاق العلامة في الإمارات، لتقدم أحدث مجموعة من الأجبان النباتية على شكل شرائح وقوالب، ومكعبات قابلة للدهن. وستتوفر المجموعة الكاملة الجديدة قريباً في المتاجر المحلية في الشرق الأوسط.

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