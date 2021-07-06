استمرار تباين أداء الأسهم.. و40 ملياراً مكاسب «أبوظبي» في يومين

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، مع استمرار صعود سوق أبوظبي، وتراجع سوق دبي.

وصعد سوق أبوظبي بنسبة 0.67 %، ليغلق عند 6995 نقطة، بدعم مكاسب الاستثمار والعقار والاتصالات، والخدمات والتأمين والصناعة والسلع الاستهلاكية، مقابل تراجع أسهم البنوك والطاقة.

وفي ظل استمرار المسار الصاعد للسوق، عززت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة من مكاسبها، خلال جلسة أمس، بمقدار 21 مليار درهم، ما رفع إجمالي المكاسب خلال جلستين إلى 40 مليار درهم. وانخفض سوق دبي 0.03 %، إلى 2803 نقاط، مدفوعاً بهبوط أسهم البنوك والخدمات والتأمين والاتصالات والسلع، مقابل صعود العقار والاستثمار والنقل.

سوق دبي

وتراجع سوق دبي، بانخفاض قطاع البنوك 0.08 %. وارتفع قطاع العقار 0.11 %. وارتفع قطاع الاستثمار 0.83 %. وصعد قطاع النقل 0.15 %. وتراجع قطاع التأمين 0.53%، والخدمات 0.99 %، والاتصالات 0.53 %.

وتصدر «إعمار مولز» النشاط، مستقطباً 22.2 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 21.5 مليوناً. وحقق «أملاك للتمويل»، أكبر ارتفاع بنسبة 3.29 %، تلاه «دار التكافل» 2.97 %، فيما كان «مصرف عجمان» الأكثر انخفاضاً، بنسبة 3.81 %.

سوق أبوظبي

وواصل سوق أبوظبي صعوده، بدعم نمو قطاع الاستثمار 2.93 %، مع ارتفاع «ألفا ظبي» 11.12 %. وتراجع قطاع الطاقة 0.40 %. وصعد قطاع العقار 0.24 %، كما صعد قطاع الاتصالات 0.09 %. وتراجع قطاع البنوك 0.35 %.

وتصدر النشاط في سوق أبوظبي «العالمية القابضة»، جاذباً 338.8 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول»، جاذباً 247.3 مليوناً. وحقق «ألفا ظبي»، أكبر وتيرة صعود بنحو 11.12 %، تلاه «الخليج للصناعات الدوائية» 6.92 %، ثم «الخليج للمشاريع الطبية» 6.06 %.

سيولة

استقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.38 مليار درهم، منها 1.24 مليار درهم بأبوظبي، و138 مليوناً بدبي. وجرى التداول على 240.4 مليون سهم، موزعة بواقع 80.5 مليون سهم في دبي، ونحو 160 مليون سهم بأبوظبي، عبر تنفيذ 7346 صفقة.

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