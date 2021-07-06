62 مليون مشترك بشبكات الجيل الخامس المتنقلة خليجياً 2026

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

توقّع تقرير حديث لشركة إريكسون أن يبلغ عدد اشتراكات الهواتف الذكية في تقنيات الجيل الخامس في دول مجلس التعاون 62 مليون اشتراك بنهاية عام 2026، ليكون ثاني أعلى نسبة انتشار في سوق الجيل الخامس على مستوى العالم، وستشكل هذه الاشتراكات نحو ثلاثة أرباع إجمالي اشتراكات الهواتف الذكية في المنطقة.

وتوقع خبراء من إريكسون خلال مؤتمر افتراضي بدبي أمس أن يكون الجيل الخامس مسؤولاً عن نقل 80% من إجمالي البيانات في المنطقة بحلول 2026. وأكدوا أن إريكسون مستمرة في التعاون مع «اتصالات» و«دو» في الدولة لتعزيز نشر شبكات وحلول وتطبيقات الجيل الخامس.

المعدلات الأعلى

وتسعى الإمارات لتوسيع انتشار واستخدام تقنيات مثل الجيل الخامس في المنطقة، حيث معدلات استهلاك بيانات الهاتف المحمول هي الأعلى في العالم. ويشير التقرير إلى أن دول التعاون سجلت أعلى متوسط لحركة البيانات الشهرية لكل هاتف ذكي عالمياً، بما يتجاوز 18 غيغابايت بنهاية 2020.

وعالمياً، توقع التقرير أن تبلغ اشتراكات الهواتف الذكية في تقنيات الجيل الخامس أكثر من 580 مليون اشتراك بنهاية 2021، مع انضمام نحو مليون مشترك جديد يومياً.

وقال فويتشيك باجدا، نائب الرئيس ورئيس منطقة دول التعاون لدى إريكسون: «يتميز الإصدار العشرون من تقرير التنقل من إريكسون بأنه الأول الذي يتضمن بيانات مفصلة من دول التعاون. ويكشف التقرير عن أننا على أعتاب المرحلة المقبلة من تقنيات الجيل الخامس، مع تسارع الانتشار واتساع نطاق التغطية في الأسواق الرائدة مثل سوق الإمارات.

تغيير المشهد

توقع تقرير «اريكسون» أن تساهم تقنيات الجيل الخامس في تغيير المشهد الاقتصادي والاجتماعي في الإمارات، مدفوعة برؤية الإمارات 2021 والمبادرات الرقمية مثل رؤية دبي الذكية التي تهدف لإلغاء المعاملات الورقية.

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