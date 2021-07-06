مفاجآت وجوائز من بوابة الشرق مول في عيد الأضحى

المصدر: (أبوظبي- البيان)

سيتمكن زوار بوابة الشرق مول بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، من الاستمتاع بالتسوق حتى 24 يوليو والحصول على فرصة للفوز بقسائم شرائية بقيمة 50000 درهم، في سحب خاص بفعالية «تسوق أكثر في عيد الأضحى» سيجرى في 25 يوليو.

ويحظى الزوار بفرصة للمشاركة في السحب عند التسوق بـ 200 درهم من متاجر المول أو 400 درهم في كارفور، ويمكنهم مضاعفة فرصهم للربح عند التسوق من محلات الطابق الأول، ضمن أجواء رائعة.

وهناك أيضاً فرص كثيرة للفوز بجوائز قيمة، في مسابقات مخصصة لمتابعي صفحات بوابة الشرق مول على مواقع التواصل. وتتضمن الاحتفالات زيارة لنجمة مواقع التواصل «حناني»، المدونة المشهورة بمجالات الأزياء والمطاعم وأسلوب الحياة في أبوظبي.

ويستمتع الزوار بالعروض والصفقات الرائعة والجوائز القيمة خلال فعالية «أبوظبي صيف الأناقة» ضمن موسم عروض أبوظبي، لغاية 31 أغسطس. وتقام الفعالية برعاية المنصورة للألعاب، فينوس، عيادة لوميير، كارفور، صيدلية المنارة، بليس فلاور بوتيك، فايندرا، فخر الإمارات للعطور وماك.

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