«دي بي شينكر» تتوسع في «دبي الجنوب»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «دي بي شينكر»، المتخصصة في سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، بدء عمليات التشييد لمرحلتها التوسعية الثالثة لإنشاء مركز لوجستي ضخم آخر في المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب، ما سيؤدي إلى زيادة مساحتها اللوجستية الإجمالية للعقود في دبي إلى 84,000 متر مربع في يونيو 2022.

وحضر حفل وضع حجر الأساس خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي، لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، وكريستوفر سميث، الرئيس التنفيذي لشركة دي بي شينكر الشرق الأوسط وإفريقيا، ومحسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، وأكو جاف، نائب الرئيس لشؤون خدمات العقود اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد في «دي بي شينكر» الشرق الأوسط وأفريقيا.

وسيضم المركز الجديد المعزز بالحلول الخضراء المتطورة على مستودع تبلغ مساحته 37,000 متر مربع، ويتضمن طابق ميزانين على مساحة 5,000 متر مربع، إضافة إلى مناطق يتم التحكم بدرجة الحرارة داخلها وأخرى للتخزين بدرجة الحرارة المحيطة. وستعتمد هذه المرافق على الطاقة المتجددة بالكامل،

مكانة رائدة

تحتل دبي الجنوب مكانة رائدة في قطاعي التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية من تقديم مرافق الترخيص المزدوجة التي تعد الأولى من نوعها بدبي. وظهر نجاح هذه الحلول من خلال استقطابها عدداً من الشركات العالمية والإقليمية التي اختارت دبي الجنوب، كونها تلبي احتياجاتها من خلال ربط سلس متعدد الوسائط بين النقل البري والجوي والبحري.

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