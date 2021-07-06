260 منشأة مالية مرخصة في الدولة بنهاية يونيو

المصدر: (أبوظبي - وام)

بلغ عدد المنشآت المالية المرخصة في الإمارات 260 منشأة مع نهاية النصف الأول 2021، وذلك وفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

ويصنف القطاع المالي في الإمارات بكونه الأكثر قوة وملاءة على مستوى الشرق الأوسط، وتتجاوز أصول الجهاز المصرفي حاجز 3.1 تريليونات درهم في نهاية الربع الأول 2021.

ووصل عدد البنوك المحلية والأجنبية المرخصة في الدولة إلى 58 بنكاً بحسب الإحصائيات الحديثة الصادرة عن المصرف. ويوجد في الإمارات العديد من البنوك سواء التجارية أو الإسلامية أو بنوك الاستثمار والتي تقدم أفضل الخدمات وتتوزع هذه البنوك بين البنوك الوطنية (المؤسسة محلياً) وفروع البنوك الأجنبية.

وعلى مستوى أعمال الصرافة، بلغ عدد الشركات العاملة في مجال الصرافة مع نهاية النصف الأول من العام الجاري 93 شركة مع نهاية النصف الأول من العام الجاري، وتشهد أعمال الصرافة ازدهاراً كبيراً في الإمارات منذ عدة سنوات، خاصة في ظل وجود عدد كبير من العمالة الوافدة.

ووصل عدد مكاتب التمثيل العاملة في الإمارات إلى 77 مكتباً وهي عبارة عن مكاتب تمثيل لبنوك ومؤسسات مالية عالمية فقد بلغ عدد شركات التمويل 21 شركة. وتظهر إحصائيات المصرف المركزي وجود موفر خدمات دفع واحد مرخص في الدولة مع نهاية النصف الأول من العام 2021.

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