««شعاع كابيتال» تبحث تأسيس 3 شركات للاستحواذ

المصدر: دبي - سيد صالح

تبحث شركة «شعاع كابيتال» تأسيس ثلاث شركات خصيصاً لأغراض الاستحواذ على شركات خاصة، برأس مال تبلغ قيمته 200 مليون دولار لكل شركة، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، نقلاً عن مصادر مطلعة.

وذكرت الوكالة أن «شعاع كابيتال»، والتي تدير أصولاً متنوعة تُقدر قيمتها الإجمالية بنحو 14 مليار دولار، قد خاطبت بنوكاً استثمارية للنظر في إمكانية تأسيس الشركات الثلاث، للسعي وراء صفقات في قطاعات الطاقة، التمويل والتقنية.

وأفادت «بلومبيرغ» بأنه من المتوقع إدراج الشركات الثلاث في بورصات الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الجاري، وأضافت أن الشركات الثلاث تستهدف الاستحواذ على شركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولم يعلق المتحدث باسم «شعاع كابيتال» على الخبر.

ومن المتوقع أن يؤدي تأسيس الشركات الثلاث إلى فتح سوق مزدهرة لشركات الاستحواذ في منطقة الخليج العربي. ومن الجدير بالذكر أن حماس المستثمرين في الشرق الأوسط للاستثمار في شركات الاستحواذ بدأ يتزايد أخيراً في الوقت الذي بدأ يشهد فتوراً في الولايات المتحدة.

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