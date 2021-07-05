إشعار من "طيران الإمارات" للمسافرين المتأثرين بقرار تعليق الطيران

المصدر: دبي - البيان

قالت طيران الإمارات، إن المسافرين لا يحتاجون للاتصال فوراً بها من أجل إعادة الحجز في حال تأثرت رحلتهم بتعليق الطيران على إحدى المسارات بسبب قيود "كوفيد‑19".

وأضافت في تحديث نشرته عبر موقعها على الإنترنت: "يمكن للمسافر بكل بساطة الاحتفاظ بالتذكرة، وعندما تُستأنف الرحلات، عليه التواصل مع مكتب الحجز أو مع الناقلة لترتيب خطة السفر الجديدة".

وأشارت الناقلة، إلى أن المسافر يمكنه الحصول على جميع المعلومات حول "خيار احتفظ بتذكرتك".

وتابعت طيران الإمارات: "إذا أُلغيت رحلتك لأسباب أخرى، سيبلغك فريقنا عن الإجراءات البديلة للرحلة. لضمان حصولك على تحديثات الرحلات وإشعاراتها، مع التأكد من أنك قد زودتنا بأحدث بيانات الاتصال في إدارة الحجز (Manage My Booking)".

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