دراسة لـ «تريندز» تناقش التمويل المالي لجماعة الإخوان

المصدر: أبوظبي- البيان

أصدر «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، و«معهد القدس للدراسات الاستراتيجية والأمنية»، دراسة بحثية مشتركة بينهما، تتناول «التمويل العالمي للإخوان»، وذلك ثمرة لاتفاقية الشراكة الموقعة بين الطرفين، بهدف تطوير العمل على القضايا ذات الاهتمام المشترك، في المجالات العسكرية والأمنية والتقنية، فضلاً عن التعاون في تنظيم الفعاليات المشتركة، كالندوات والمحاضرات، وتبادل الخبراء والأكاديميين.

تتناول الدراسة المشتركة الجديدة، شبكات تمويل جماعة الإخوان، ودور المال في أيديولوجية الجماعة، والأسس النظرية للعلاقة بين مصادر تمويل جماعة الإخوان وأيديولوجيتها، إضافة إلى مصادر تمويل الجماعة.

كما تتناول الدراسة، الأدوار التي تلعبها آليات التمويل في توسع الجماعة، وآليات التمويل التي يستخدمها الإخوان لمقاومة الضغوط الأمنية، خاصة بعد عام 2013، وتعد هذه الدراسة المشتركة، هي الثانية التي تصدر عن «تريندز للبحوث والاستشارات»، و«معهد القدس للدراسات الاستراتيجية والأمنية».

وبهذه المناسبة، قال د. محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لـ «تريندز للبحوث والاستشارات»، إن الدراسة المشتركة الجديدة، تمثل خطوة إضافية، في إطار جهود التعاون بين المركزين البحثيين، مبيناً أن «هذه الدراسة البحثية، تتناول قضية بالغة الأهمية، تهم صانعي السياسات والأكاديميين، وعامة الجمهور في منطقة الشرق الأوسط وخارجها. مشيراً إلى أن «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، و«معهد القدس للدراسات الاستراتيجية والأمنية»، يقدمان معاً وجهات نظر أصيلة، حول القضايا الرئيسة التي تهم دول المنطقة.

وأضاف العلي أن الدراسة البحثية المشتركة الجديدة، تبين أن الطرفين على استعداد لزيادة زخم التعاون بينهما، مؤكداً أن مركز تريندز، سيواصل تعزيز شراكاته الحالية، بالتوازي مع سعيه إلى إقامة علاقات جديدة مع المؤسسات الملتزمة ببناء شبكات بحث عالمية منتجة.

من جانبه، قال رئيس «معهد القدس للدراسات الاستراتيجية والأمنية» إفرايم إنبار، إن الدراسة المشتركة مع «تريندز»، تتناول جانباً مهماً جداً من الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط المعاصر، ولها صلة كبيرة بالسياسات العامة، معرباً عن أمله باستمرار التعاون بين «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، و«معهد القدس للدراسات الاستراتيجية والأمنية».

وكان «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» و«معهد القدس للدراسات الاستراتيجية والأمنية»، قد وقّعا مذكرة تفاهم العام الماضي، مكنتهما من تبادل خبراتهما، ونشر بحوث مشتركة حول مجموعة من القضايا الأمنية ذات الصلة، بما في ذلك الأمن الإقليمي، وحركات الإسلام السياسي، والأمن السيبراني، ومكافحة الإرهاب، والتطرف، وحرب المعلومات.

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