مجموعة أردن تغلق فترة الطرح لصندوق أسهم بعد جمع 500 مليون دولار

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة «أردن» في وقت سابق من هذا الشهر عن الإغلاق النهائي لصندوق الأسهم التقديرية الثالث للشركة، «أردن ريل إستايت بارتنرز 3 إل بيه» بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.

وقد تولّت شركة «جرينستون إكويتي بارتنرز» دعم «أردن» في إغلاق فترة الطرح من خلال جمع رؤوس الأموال من شبكتها من المستثمرين المؤسسيين الموزّعين في جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي.

وفي هذا السياق، قال كريغ إيه. سبنسر، الرئيس التنفيذي لشركة «أردن»: «على الرغم من تسبّب الوباء العالمي بإبطاء وتيرة جمع الأموال، يسرّنا أننا تمكنا من بلوغ الحد الأقصى لرأس المال الذي كنا نهدف إلى جمعه، متجاوزين بذلك هدفنا الأولي البالغ 300 مليون دولار بمقدار 200 مليون دولار أي ما يعادل 66 في المائة.

تجدر الإشارة إلى أنه تمّ جمع ما يقرب من 60 في المائة من رأس المال من المستثمرين المؤسسيين».

مستفيداً من الاضطرابات الناتجة عن تفشي الوباء العالمي، نشر الصندوق بالفعل 350 مليون دولار لتنفيذ عمليات استحواذ انتهازية في أنحاء قطاعاته الثلاثة: المنشآت الصناعية الخفيفة/خدمات الميل الأخير، والمكاتب والفنادق.

وعلّق ديفيد إيبرل، المدير العام لمجموعة «أردن» على ذلك بالقول: «قدم فريق شركة»جرينستون) في دبي دعماً كبيراً لضمان حصولنا على التمويل الحيوي من المستثمرين في جميع أنحاء منطقة مجلس التعاون الخليجي«.

من جانبه، قال علي غميشي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة»جرينستون إيكويتي بارتنرز«:»تتمثّل الاستراتيجية الرئيسية لمديري صناديق الاستثمار سريعي النمو مثل (أردن) في توسيع قاعدة الشركاء الخاصة بهم من خلال زيادة رأس المال من المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي.

منذ تفشي وباء (كوفيد-19)، لا تزال العقارات تمثّل استراتيجية استثمارية أساسية في المنطقة. ونحن نفخر بتمكننا مع (أردن) من تقديم صندوق عقاري عالي المستوى إلى مستثمرينا«.

وأضاف عمر الغربللي، الرئيس والدئيس التنفيذي لشؤون طرح الأسهم في شركة»جرينستون إكويتي بارتنرز«:»يسرّنا للغاية أن نتعاون مع (أردن)، التي تعدّ شريكاً هاماً لشركة (جرينستون) منذ سنوات عدة، والتي يتوافق كلّ من عقليتها الريادية ونهجها الاستثماري المنضبط مع استراتيجية مستثمرينا ورؤيتهم.

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