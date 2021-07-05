إقبال كبير على برنامج مايكروسوفت ومكتب أبوظبي للاستثمار للشركات الناشئة

المصدر: أبوظبي- البيان

دعت مايكروسوفت الشركات الناشئة في المنطقة للتسجيل ضمن برنامج الشركة «GrowthX Accelerator» قبل الموعد النهائي بتاريخ 7 يوليو، وذلك في إطار الاهتمام الكبير والمستمر الذي لاقتهُ المبادرة على مستوى المنطقة.

ويعتبر برنامج مايكروسوفت «GrowthX Accelerator» الذي تم الإعلان عنه في يناير وافتتح أبوابه للتسجيل في مايو بمثابة دفعة كبيرة لمنظومة الشركات الناشئة في دولة الإمارات، وهو جزء من شراكة استراتيجية أكبر بين كل من مايكروسوفت ومكتب أبوظبي للاستثمار تهدف إلى تسريع فرص النمو في الإمارة أمام الشركات الناشئة.

وقال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: تشكل الشركات الناشئة حافزاً لتعزيز أطُر الابتكار والتقنيات الرائدة من أجل تحقيق تأثير إيجابي ومستدام على مستوى المجتمع.

وإدراكاً منها للدور الهام الذي تلعبه الشركات الناشئة في مسيرة البناء والتنمية، حرصت إمارة أبوظبي على إيجاد بيئة عمل مناسبة تمكن هذه الشركات من تطوير أفكارها وتنمية أعمالها على الصعيدين المحلي والعالمي.

وبصفتنا شريكًا مؤسساً لبرنامج GrowthX Accelerator، يسعدنا العمل مع مايكروسوفت لتحقيق المزيد من التعاون والعمل بين الشركات الناشئة وإطلاق العنان لفرص الأعمال المبتكرة عبر جميع مراحل نموها.

وسيشمل البرنامج ورش عمل ودورات تدريبية افتراضية وحضورية، بالإضافة إلى سلسلة من العروض التجريبية وفعاليات لتعزيز التواصل، حيث ستتمكن الشركات الناشئة من عرض رؤيتها أمام المستثمرين وكذلك لعملاء مايكروسوفت الإقليميين.

علاوة على ذلك ستقوم مايكروسوفت في المرحلة الأولى التي ستبدأ من شهر أغسطس إلى نوفمبر بتوظيف 15 شركة ناشئة من جميع أنحاء المنطقة لحل أصعب التحديات التي يواجهها شُركاؤها.

وكان برنامج مايكروسوفت للشركات الناشئة أعلن عن مشاركة عدد من الشركاء الدوليين ضمن المجموعة الأولى مثل الاتحاد للطيران؛ ويونيليفر ؛ وبنك (Akbank) وشركة (كي بي إم جي) إلى جانب مجموعة من الشركات والمؤسسات الأخرى التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

وسيقوم البرنامج بتجنيد شركات ناشئة متخصصة في قطاع الأعمال من أجل العمل مع هؤلاء الشركاء مباشرة طوال مدة البرنامج، وكذلك المشاركة في ابتكار حلول تقنية تعالج تحديات الشركات الشريكة.

وقال روبرتو كروشي المدير الإداري لقسم الشركات الناشئة في مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا: يُمكّن البرنامج الشركات الناشئة من خلال التكنولوجيا والتوجيه اللازم للوصول إلى الأسواق التي يحتاجونها للنمو في ظل الاقتصاد الرقمي العالمي الجديد.

وتؤمن مايكروسوفت أن العملاء في جميع أنحاء المنطقة يتوقون إلى حلول مبتكرة من شأنها تمكينهم من تحقيق المنافسة. ومن المقرر أن تساهم جهودنا مع مكتب أبوظبي للاستثمار عبر البرنامج في تحويل أبوظبي والمنطقة إلى مركز عالمي للتكنولوجيا وريادة الأعمال.

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