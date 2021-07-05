فيرسيك: تزايد تعقيد الهجمات السيبرانية

المصدر: دبي- البيان

أكدت شركة فيرسيك Virsec، المتخصصة في مجال حماية أحمال عمل التطبيقات، أن شركات المنطقة التي بدأت تتعافى من آثار الجائحة، تسرّع استثماراتها في التحول الرقمي، إلا أنها تواجه مخاوف حيال الظهور اليومي لهجمات الأمن السيبراني في المؤسسات الكبيرة والمتوسطة، على الصعيدين العالمي والإقليمي.

وتواجه المؤسسات تزايداً في تعقيد الهجمات السيبرانية، لذا، يشهد الطلب على الحلول الفعالة في هذا الصدد ارتفاعاً كبيراً، فأساليب الهجوم المتقدمة التي تنفذ في طبقة الذاكرة، أصبحت منتشرة على نطاق واسع، لتواجه الشركات صعوبات جمّة في مواجهتها.

وتقدم منصة فيرسيك الأمنية، حلولاً لحماية أحمال العمل، من خلال مراقبة زمن التشغيل والدفاعات الفورية، من خلال تشغيل الصور بكافة أشكالها، بالإضافة إلى المستودعات والذاكرة وتفسير الرموز.

وقال بوبي جوبتا النائب الأول للرئيس، المدير التنفيذي للأعمال الدولية لدى فيرسيك: لا بد لنا من تغيير طريقة التفكير بكيفية حماية أصولنا وبنيتنا التحتية.

فأدوات الأمن التقليدية، مثل نماذج القوائم السوداء وغيرها، صممت للتعامل مع تحديات الماضي، ولا يمكن أن نواصل استخدامها منفردة كخيار مثالي، لمواجهة سيناريوهات التهديدات المتقدمة.

وتمتلك فيرسيك أكثر من 50 براءة اختراع، وتقدم منصة حماية أحمال العمل المرتبطة بالتطبيقات، التي تشتمل على ضمان سلامة النظم، وضبط التطبيقات، وحماية الذاكرة في حل واحد.

كما تقدم الشركة إمكانات الرؤية والمتابعة لأحمال العمل بالكامل، إلى جانب الكشف عن التهديدات المعروفة وغير المعروفة وحظرها، والتي لا يمكن لحلول أمن النقاط النهائية، الكشف عنها.

وقال جيم روث كبير مستشاري الأمن، وأحد أعضاء مجلس الإدارة في فيرسيك: نشهد الموجة الثالثة من الأمن، مدفوعة بالانتشار الهائل والنجاح الواسع للهجمات المعقدة في أحمال العمل السحابية، والبنية التحتية للخوادم الافتراضية.

فقد حان الوقت لإعادة تقييم الجوانب الأمنية على أعمق المستويات، من خلال دمج الأمن في البنية التحتية لتقنية المعلومات والتطبيقات، عبر مجموعة واسعة من بيئات تقنية المعلومات، ولغات التطبيقات المختلفة.

وتعمل حلول فيرسيك على ربط الأداء المتوقع من كل تطبيق بأحمال العمل، وحماية الذاكرة التي تستخدمها تلك التطبيقات للتنفيذ. كما تضمن الشركة صحة مكونات تلك التطبيقات دون تعديلها، قبل السماح لها بالتنفيذ، ليعامل كل تغيير عن المعتاد، على أنه تهديد.

وأعلنت فيرسيك عن زخم كبير في النصف الأول 2021، بفضل النمو القوي في إيراداتها، والدعم الاستراتيجي من العملاء، وقبول القطاع لنهجها غير التقليدي، في التقليل من الهجمات السيبرانية.

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