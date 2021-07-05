"مفاجآت صيف دبي 2021" تقدم للمتسوقين عروضاً ترويجية وتخفيضات كبرى

المصدر: وام

تقدم "مفاجآت صيف دبي 2021" للمتسوقين فرصة الاستفادة من العروض الترويجية الرائعة والتخفيضات الكبرى التي تستمر على مدار 10 أسابيع حتى 4 سبتمبر المقبل.

وتقدم الدورة الـ 24 من "مفاجآت صيف دبي" مجموعة من العروض الترويجية على العلامات التجارية العالمية بالإضافة إلى المنتجات المحلية المميزة وأحدث خطوط الأزياء والمستلزمات والأدوات المنزلية بتخفيضات سعرية تتراوح نسبتها بين 25 و75 بالمائة على أكثر من 500 علامة تجارية و3500 متجر.

وتعد "مفاجآت صيف دبي" إحدى الركائز الداعمة لقطاع التجزئة المهمة في الإمارة حيث ترحب بسكان دبي وزوارها لاستكشاف مراكز التسوق الكبرى والمعروفة عالميا ومتاجر التجزئة بالإضافة إلى تجارب التسوق الفريدة من نوعها وذلك من خلال العروض الترويجية الخاصة المتوفرة يومياً.

وتتبع جميع مراكز التسوق والمتاجر والوجهات المشاركة في "مفاجآت صيف دبي" قواعد الصحة والسلامة المهمة بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

وسلطت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" - الجهة المنظمة لمفاجآت صيف دبي - الضوء على أفضل عروض التجزئة خلال الحدث الذي يستمر طوال موسم الصيف والتي تضم علامات تجارية عديدة من الأزياء والذهب والمجوهرات والعطور وغيرها من المستلزمات.

وبإمكان للجمهور التعرف على المزيد من المعلومات حول "مفاجآت صيف دبي 2021" عبر زيارة الموقع الإلكتروني mydss.ae أو من خلال متابعة حساب @DSSsocial على منصات التواصل الاجتماعي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز