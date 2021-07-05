اجتماع تنسيقي بين «أراضي عجمان» وشركة الصرف الصحي

المصدر: عجمان - البيان

أكد المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان خلال ترؤسه اجتماعاً تنسيقياً مع شركة عجمان للصرف الصحي على ضرورة تعزيز مجالات العمل المشترك بين الطرفين بغية تبسيط الإجراءات وتحسين أداء العمل.

يأتي ذلك بهدف ضمان رضا وسعادة المتعاملين ودعم جهود الدائرة الرامية إلى الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة وتحسين تجربة المتعامل من خلال منظومة خدمات متكاملة تمتاز بالسرعة والفعالية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة خطة تطوير الربط الإلكتروني بين دائرة الأراضي والتنظيم العقاري وشركة عجمان للصرف الصحي ووضع تصور شامل لآلية تسجيل الوحدات العقارية وإيجاد حلول مناسبة للتحديات التي تم طرحها خلال اللقاء.

حضر الاجتماع إلياس صفير مدير شركة عجمان للصرف الصحي وعدد من المسؤولين من الجهتين.

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