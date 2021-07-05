تفاهم بين بنك رأس الخيمة الوطني ومنطقة عجمان الحرة لدعم الشركات الصغيرة

المصدر: عجمان - البيان

وقع بنك رأس الخيمة الوطني مذكرة تفاهم لتشكيل تحالف مع منطقة عجمان الحرة. وتتماشى المذكرة مع استراتيجية المؤسستين لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير الاقتصاد المستدام.

وكجزء من الصفقة، سيوفر بنك رأس الخيمة الوطني للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى الموجودة في منطقة عجمان الحرة وصولاً سهلاً ومباشراً إلى خدمات فتح الحسابات، القروض، التسهيلات الائتمانية والحلول المصرفية الأخرى.

ومن بين المنتجات المقدمة لعملاء منطقة عجمان الحرة حساب راك ستارتر، وحساب الأعمال الجاري، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية للنخبة بأسعار تفضيلية، والتي تدعى راك إليت بيزنس.

وفيما يتعلق بمنتجات التمويل، سيقدّم البنك قروضاً تجارية، تمويل نقاط البيع، تمويل رأس المال العامل، تمويل عقاري، وتمويل قائم على الأصول، بالإضافة إلى خدمات إدارة النقد.

ومن خلال العمل سوياً بشكل وثيق، ستستفيد الشركات الناشئة والشركات الموجودة في منطقة عجمان الحرة من القدرات المشتركة المبنية على فهم بنك رأس الخيمة الوطني المعمّق لمتطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحليلات البيانات المتطورة لدعم احتياجاتهم وفضلاً عن البراعة الرقمية.

وبالمقابل، فإن خبرة منطقة عجمان الحرة المتعلقة بإنشاء الأعمال التجارية والمعرفة في تخصيص حلول عالية الجودة هي مصممة خصيصاً لمساعدة جميع عملاء البنك على إنشاء نموذج أعمال مستدام.

وقال المهندس علي السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة: نشيد بجهود بنك رأس الخيمة الوطني الاستباقية للمساعدة في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة.

إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً هاماً في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وتلتزم منطقة عجمان الحرة بدعمها لهذه الشركات من خلال الشراكات الاستراتيجية التي تسهّل عملياتها التجارية.

ومن خلال مذكرة التفاهم هذه، نأمل في تقديم حوافز رئيسية وحلول تمويل ميسرة لمجتمع الأعمال في منطقة عجمان الحرة، مما يعكس التزامنا المشترك بتعزيز تطلعات الشركات الصغيرة والمتوسطة لتنمية أعمالها.

وقال ديراج كونوار، مدير عام الخدمات المصرفية للأعمال في بنك رأس الخيمة الوطني: يسعدنا أن نتشارك مع منطقة عجمان الحرة، حيث تعني مذكرة التفاهم هذه في نهاية المطاف تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة في عجمان بالدعم المالي الذي تحتاجه للنمو ومواجهة التحديات الحالية.

لذا، تؤكد هذه الاتفاقية على التزام البنك بتقديم حلول مصرفية بسيطة ومناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتناسب بشكل أفضل مع احتياجاتها.

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