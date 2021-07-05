«الإمارات الإسلامي» يحصد جائزة عالمية عن بطاقة «إماراتي»

المصدر: دبي ـ البيان

أعلن «الإمارات الإسلامي»، المؤسسة المالية الإسلامية في الإمارات، فوزه بجائزة «أفضل بطاقة ائتمانية» عن بطاقته «إماراتي فيزا سيغنتشر»، وذلك خلال حفل توزيع جوائز مجلة «إنترناشيونال فاينانس 2021» التي تهدف إلى تكريم إنجازات المصارف الرائدة في مجالات الابتكار وتطوير البنية التحتية وتوفير أفضل التسهيلات والخدمات المصرفية المتكاملة للمتعاملين.

وبطاقة «إماراتي فيزا سيغنتشر» تم إطلاقها في 2017 وهي مصنوعة من المعدن بتصميم عصري، وتوفر لمتعاملي المصرف من مواطني الإمارات مجموعة واسعة من العروض الجذابة والمزايا الحصرية المصممة خصيصاً لتلبية تطلعاتهم ومتطلبات أنماط حياتهم العصرية. وتتزين البطاقة بشعار «الخطوط السبعة» الذي يمثل الهوية الإعلامية المرئية للدولة، لتجسد بذلك التزام «الإمارات الإسلامي» بتجسيد القيم الإماراتية الأصيلة وحرصه على تقديم تجربة مصرفية فريدة تعكس مشاعر الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية وتوفر للمتعاملين المواطنين أعلى مستويات القيمة التي تتمحور حول اهتماماتهم.

وتوفر البطاقة المجانية مدى الحياة للمتعاملين مجموعة واسعة من خيارات الاسترداد الفوري باستخدام أميال «سمارت مايلز»، إضافة إلى مرونة استبدال نقاط المكافآت في أي مكان حول العالم، بما في ذلك حجز تذاكر السفر عبر أكثر من 300 شركة طيران، أو الإقامة في أكثر من 180 ألف فندق حول العالم، واستبدال الأميال عبر برامج ولاء المسافرين لدى شركائنا أو التسوق في أي منفذ أو موقع إلكتروني حول العالم عبر ميزة «الشراء الفوري». وتوفر البطاقة أيضاً خدمة صف السيارات مجاناً في مواقع محددة في الإمارات ودخولاً مجانياً إلى أكثر من 1000 من صالات المطارات حول العالم. كما يحصل المتعاملون على 10,00 ميل من أميال «سمارت مايلز» كمكافأة ترحيبية، إضافة إلى فرصة الاستفادة من برنامج الدفع الميسر الذي يتيح لهم تقسيط أثمان مشترياتهم بمعدل مرابحة صفري.

وقال فريد الملا، نائب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: يسعدنا أن تحظى بطاقة «إماراتي» الائتمانية بهذا التكريم العالمي المرموق تقديراً لما توفره من قيمة لمتعاملينا من مواطني الدولة، وقدرتها على تلبية اهتماماتهم وتفضيلاتهم وتصميمها الأنيق الذي يحتفي بإرث وطننا الغالي. وتصدر مجلة «إنترناشيونال فاينانس» الرائدة والمتخصصة في مجال الأعمال والتمويل عن «إنترناشيونال فاينانس للمنشورات» في المملكة المتحدة، وتهدف جوائزها السنوية إلى تكريم الأداء المتميز الذي تقدمه أبرز الشركات والجهات الحكومية ورواد الأعمال والمسؤولون الحكوميون.

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