«اينوك» تجدد تعاونها مع «ميشينغ لتطوير الاستثمارات» لتوزيع زيوت التشحيم في الصين

المصدر: دبي ـ البيان

جددت مجموعة اينوك تعاونها مع شركة «ميشينغ لتطوير الاستثمارات» وذلك بتوقيع اتفاقية تعاون جديدة مدتها خمسة أعوام بهدف توزيع وتوريد منتجات اينوك من زيوت التشحيم بشكل حصري في الصين.

وتسهم الاتفاقية في دعم الأهداف الطموحة لمجموعة اينوك بتوزيع أكثر من 20 مليون لتر من المنتجات على مدار الأعوام الخمسة المقبلة، وبالتالي تلبية الطلب المتزايد على منتجات الزيوت والتشحيم في السوق الصينية، لاسيما في قطاعات الإنشاءات والنقل والصناعات العامة وتوليد الطاقة وصناعة المعدات الأصلية.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: تؤكّد الاتفاقية التزامنا بتوسيع حضورنا الدولي وتزويد عملائنا حول العالم بأفضل وأحدث المنتجات التي تراعي أعلى اشتراطات السلامة، لاسيّما أن الصين واحدة من أقوى الأسواق العالمية. ونعمل باستمرار على توسيع نطاق حضورنا فيها، كما أن الشراكة الجديدة ستتيح لنا الاستحواذ على حصة كبيرة ضمن هذه السوق المهمة.

ومن خلال التعاون مع «ميشينغ لتطوير الاستثمارات»، تعتزم اينوك توزيع مجموعة منتجاتها التي تشمل: زيوت المحرك، وزيوت تروس السيارات، وسوائل ناقل الحركة الأوتوماتيكي، والزيوت الهيدروليكية، والزيوت الصناعية، وزيوت التشحيم، وزيت الفرامل، ومبردات المحرك، ومنظفات الحاقن.

وقال كيو ويهاو، الرئيس التنفيذي لشركة «ميشينغ لتطوير الاستثمارات»: نفخر بتعاوننا المتواصل مع مجموعة اينوك على مدار الأعوام السبعة الماضية وتسويق منتجاتها في مختلف المدن الصينية، ونشكر ثقتها الكبيرة بشركتنا ودعمها المتواصل لأعمالنا.

وأعلنت مجموعة اينوك مطلع هذا العام حصول 9 من منتجاتها لزيوت التشحيم على شهادة اعتماد «إس بي» (SP) من المعهد الأمريكي للبترول، والذي يعدّ المعيار العالمي الأحدث من المعهد لمواصفات زيوت المحركات العاملة بالبترول. و«ميشينغ لتطوير الاستثمارات» شركة خاصة تتخذ من الصين مقراً لها وتعمل في مجالات الاستيراد والتصدير والتجارة.

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