إيميريتس باي.. طيران الإمارات الأولى في إطلاق حل جديد للدفع

المصدر: دبي – البيان

أعلنت طيران الإمارات عن إطلاق وسيلة دفع جديدة قائمة على الحساب لشراء تذاكر الطيران. والحل الجديد "إيميريتس باي Emirates Pay" متاح الآن لعملاء طيران الإمارات في ألمانيا والمملكة المتحدة الذين يشترون التذاكر عبر الموقع emirates.com.

وطيران الإمارات هي أول ناقلة جوية على مستوى العالم تطلق هذا الأسلوب البديل للدفع مدعوماً بحل موثوق تم تطويره مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) بالشراكة مع دويتشه بنك.

قال مايكل دورسام، المسؤول المالي في طيران الإمارات: "يسعدنا أن نكون أول ناقلة جوية تطرح هذا الحل الجديد للعملاء. ونسعى دائماً إلى تقديم أفضل التجارب والخيارات والراحة لهم في كل مراحل السفر. ويستفيد من هذه الخدمة السهلة والآمنة العملاء الذين لا يستخدمون بطاقة ائتمانية والأشخاص الذين يقومون بالدفع المباشر لمشترياتهم الأخرى. ونحن نبحث دائماً عن أحدث الابتكارات في مجال حلول الشراء لتقديم خيارات أكثر أماناً لعملائنا في الأسواق المختلفة".

ومن جهته، قال كريستوف هوفمان، الرئيس العالمي لحلول الشركات والدفع في دويتشه بنك: "يسرنا أن تكون طيران الإمارات، التي رسخت مكانتها دولياً كإحدى أفضل الناقلات الجوية في العالم، الأولى لطرح حل الدفع الجديد لعملائها. إن الإمارات بيي هو حل إيجابي يعكس التعافي من كوفيد-19، كما يؤكد سعي طيران الإمارات الدائم إلى تحسين تجربة العميل من ناحية الدفع للسفر بعد الجائحة".

معلومات تقنية

- "إيميريتس باي" هي طريقة دفع بديلة لشراء تذاكر الطيران عبر الإنترنت عن طريق الخصم المباشر من الحساب المصرفي.

- يقوم الحل على الدفع في الوقت الحقيقي والخدمات المصرفية المفتوحة أو طلب الدفع. وتوفر الناقلات الجوية بفضل هذا الحل الجديد جميع معلومات الحساب والدفع الضرورية ويوافق الركاب على عملية الدفع بطريقة مريحة عبر الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.

- بالنسبة للناقلات الجوية، يوفر حل الدفع الجديد بديلاً عن الدفع بتكلفة تنافسية مع تسوية بنكية أسرع، ما يدعم السيولة للناقلات الجوية فضلاً على تقليل معدلات الاحتيال في الدفع.

- بالنسبة للعملاء، يوفر الحل الجديد خيارات دفع أكثر أماناً، بما في ذلك الدفع من حساب إلى حساب، دون بطاقة ائتمانية.

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