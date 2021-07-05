حماس المباريات الرياضيّة في فندق فيدا كريك هاربر

استمتع بمشاهدة مباريات كرة القدم على شاشاتنا الضخمة، وسط أجواء حماسيّة مشوّقة، بينما تتمتّع بمذاق المشروبات والوجبات الخفيفة مع أفضل الإطلالات على أفق دبي

نعم لدينا أفضل العروض هو إنفاق 120 درهمًا إماراتيًا للفرد قابلة للاسترداد بالكامل على المأكولات والمشروبات.

أفضل شيء؟ قم بتنزيل تطبيق U By Emaar واكسب X5 من النقاط عند إنفاقها في الأيام التي يلعب فيها فريقك.

الأحكام والشروط

يشترط الحجز المسبق

هذا الموضوع يخضع للتوافر في وقت الحجز

تطبق الشروط والأحكام الأخرى

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز