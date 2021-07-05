4.9 % نمو اقتصاد دبي 2021 الموانئ والطيران يحفظان تفوق الإمارة

المصدر: (دبي - سيد صالح)

توقعت «فيتش سوليوشنز» العالمية للتصنيف الائتماني أن تحقق دبي نمواً في ناتجها المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 4.9%. وأكد تقرير للمؤسسة أمس أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تعكس آفاقاً إيجابية للنمو في دبي خلال النصف الثاني من 2021، على نحو أشد تألقاً بالمقارنة مع النصف الأول.

وذكر التقرير أن من أبرز هذه المؤشرات هو مؤشر مديري المشتريات الذي يحقق قراءات متصاعدة شهرياً ما يعكس نمواً مستمراً في أداء القطاع الخاص غير النفطي، إضافة إلى زيادة الائتمان المصرفي للشركات والأفراد، الأمر الذي يشير إلى عودة الأعمال لحالتها الطبيعية المعهودة.

وأوضح التقرير أن ثمة عوامل من شأنها الحفاظ على زخم النمو، مثل التوزيع النشط للقاحات «كوفيد 19»، والتخفيف من حدة القيود بسبب الجائحة، وتنظيم «إكسبو».

وفي تقرير آخر وصفت مجلة «مودرن دبلوماسي» دبي بأنها المركز الرئيسي لقطاع النقل والخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة. وأن موانئ دبي وطيران الإمارات ساعدا على بلوغ هذه المكانة والحفاظ عليها.

4.9 % نمو اقتصاد دبي 2021

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