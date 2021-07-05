1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي- وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، 1.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 255 مبايعة بقيمة 715.14 مليون درهم، منها 26 مبايعة للأراضي بقيمة 222.92 مليون درهم، و229 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 492.21 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 61 مليون درهم، في منطقة جزيرة 2. وتصدرت جميرا الأولى، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 60 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 18 مليون درهم بمنطقة جميرا الأولى، كأهم المبايعات.

وتصدرت المركاض، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 36 مبايعة بقيمة 48 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 130.08 مليون درهم، منها 9 رهون لأراضٍ بقيمة 17.49 مليون درهم، و63 رهناً لفلل وشقق بقيمة 112.58 مليون درهم، أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 15 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 9 ملايين درهم.

أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 885.63 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة أم هرير الأولى، بقيمة 875 مليون درهم، وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 3 ملايين درهم.

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