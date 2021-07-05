تباين أداء أسواق الأسهم وسط ترقب للنتائج النصفية

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، حيث واصل سوق أبوظبي صعوده القوي، بينما تراجع سوق دبي مع تعرض أسهمه لعمليات بيع وضغوط جني أرباح، وسط ترقب إعلان إفصاحات الشركات عن نتائجها النصفية.

وصعد سوق أبوظبي بنسبة 0.72% ليغلق عند 6948 نقطة بدعم مكاسب الاستثمار والعقار والاتصالات والطاقة والصناعة والسلع الاستهلاكية، مقابل تراجع أسهم البنوك والتأمين والخدمات. ووصلت مكاسب القيمة السوقية إلى 19 مليار درهم.

وانخفض سوق دبي 0.44% ليصل إلى 2804 نقاط، مدفوعاً بهبوط أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل والخدمات والتأمين، مقابل صعود الاتصالات والسلع.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.3 مليار درهم، منها 1.2 مليار درهم بأبوظبي و111.2 مليوناً بدبي. وجرى التداول على 247 مليون سهم، موزعة بواقع 94 مليون سهم في دبي و153 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 5824 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 0.55% مع تراجع «إعمار العقارية» 0.24% و«إعمار للتطوير» 1.3% و«إعمار مولز» 1.49% و«الاتحاد العقارية» 0.75% و«داماك» 0.78%، فيما صعد «ديار» 1.68%.

ونزل قطاع البنوك 0.43% على وقع انخفاض «الإمارات دبي الوطني» 1.1% فيما صعد «دبي الإسلامي» 0.41%. وانخفض قطاع الاستثمار 0.88% مع هبوط «دبي للاستثمار» 1.17% و«شعاع كابيتال» 0.8% فيما استقر«سوق دبي المالي» عند إغلاقه السابق. ونزل قطاع النقل 0.36%، مدفوعاً بتراجع «الخليج للملاحة» 2.04% و«العربية للطيران» 0.74%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 20.6 مليون درهم، تلاه «إعمار مولز» 11.8 مليون درهم، ثم «ديار» 9 ملايين درهم. وحقق«آن ديجيتال سيرفسس» أكبر ارتفاع بنسبة 2.45%، تلاه «ديار»1.68%، وكان «غلفا للاستثمارات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.75%.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي نمو قطاع الاستثمار 2.73% ارتفاع «ألفا ظبي» 8.13% و«العالمية القابضة» 1.22% و«الواحة كابيتال» 0.72%، فيما تراجع «إشراق» 0.65%. وزاد قطاع الطاقة 0.52% على وقع صعود «أدنوك للتوزيع» 1.15% و«طاقة» 0.73%، فيما انخفض «دانة غاز» 1.08%. وصعد قطاع العقار 0.20%. كما ارتفع قطاع الاتصالات 0.27% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها.

وتراجع قطاع البنوك 0.14% بضغط تراجع «أبوظبي الأول» 0.12% وصعد «أبوظبي الإسلامي» 0.73%، فيما استقر أبوظبي التجاري دون تغيير.

وتصدر النشاط «العالمية القابضة»، جاذباً 322.6 مليون درهم تلاه «أبوظبي الأول» بـ 262.2 مليوناً. وحقق «أبوظبي الوطنية لمواد البناء» أكبر وتيرة صعود بنحو 13.4%، تلاه «ألفا ظبي» بـ 8.13%.

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