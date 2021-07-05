تراجع التضخم في الإمارات %0.38 خلال مايو

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تراجعت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في الدولة 0.38% على أساس سنوي خلال مايو مقارنة بالشهر ذاته من 2020، فيما ارتفعت على أساس شهري 0.25% مقارنة بأبريل.

ويتوقع المصرف المركزي أن يظل متوسط تضخم مؤشر أسعار المستهلكين للعام الجاري سالباً عند 0.3% خاصة في النصف الأول مع استمرار تعافي سوق العقارات والاستهلاك، على أن يبدأ الانتقال إلى المنطقة الإيجابية في النصف الثاني.

وأظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بلوغ الرقم القياسي العام «التضخم» 106.49 نقاط في مايو مقابل 106.9 نقاط في مايو 2020، ومقابل 106.22 نقاط في أبريل 2021. وجاء التراجع مع هبوط 7 مجموعات إنفاق تصدرها السكن والمياه والكهرباء والغاز (تشكل 34.1% من الوزن النسبي لإنفاق المستهلكين) بنسبة 3.44% والأغذية والمشروبات (تشكل 14.3%) بنسبة 2.68% والتجهيزات والمعدات المنزلية (تشكل 5.6%) بنحو 0.4% والملابس والأحذية (تشكل 3.2%) بنسبة 7.48%.

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