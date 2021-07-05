26.8 مليار درهم استثمارات تتدفق على سوق الشقق في دبي

المصدر: إعداد ـ مشرق علي حيدر

شهد سوق الشقق السكنية والتجارية في دبي قيام مستثمرين محليين ودوليين بإبرام عقود شراء 18921 وحدة متنوعة المساحات بقيمة إجمالية تجاوزت 26.8 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 طبقاً لبيانات رسمية.

وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك دبي التي اطلعت عليها البيان حفاظ سوق دبي العقاري على جاذبيته بعدما تجاوز تداعيات الظروف الاستثنائية التي خلفتها الجائحة إذ يجمع المراقبون على أن السوق العقاري في الإمارة يشهد حالياً انتعاشاً صاعداً وطلباً من مختلف الجنسيات لاسيما الأثرياء منهم.

وأظهر تحليل للبيان في بيانات الدائرة استحواذ 10 مناطق على أكبر الصفقات وأكثرها عدداً وهي على التوالي، مرسى دبي وشهدت بيع 2352 شقة سكنية بـ5.5 مليارات درهم تلتها نخلة جميرا بـ546 شقة سكنية بيعت بـ2.7 مليار درهم ثم منطقة برج خليفة ببيع 870 شقة سكنية بـ2.2 مليار درهم تلتها منطقة الخليج التجاري بـ1395 شقة سكنية بيعت بـ1.8 مليار درهم ومن ثم جاءت منطقة المركاض ببيع 1360 شقة سكنية بقيمة إجمالية بلغت مليار درهم، تلتها البرشاء جنوب الرابعة بـ1199 شقة سكنية بيعت بـ735 مليون درهم، وبالمرتبة السابعة حلت الثنية الخامسة ببيع 894 شقة سكنية بـ614 مليون درهم، ثم حدائق الشيخ محمد بن راشد بالمرتبة الثامنة بـ447 شقة سكنية بيعت بـ476 مليون درهم، ثم اليلايس 2 ببيع 422 شقة سكنية بقيمة إجمالية تجاوزت 376 مليون درهم وصولاً إلى منطقة جميرا 1 التي شهدت بيع 165 شقة سكنية بـ365 مليون درهم.

أقوى 10 مناطق في بيع الوحدات السكنية

1- مرسى دبي

2352 شقة سكنية

5.5 مليارات درهم القيمة الإجمالية

2- نخلة جميرا

546 شقة سكنية

2.7 مليار درهم القيمة الإجمالية

3- برج خليفة

870 شقة سكنية

2.2 مليار درهم القيمة الإجمالية

4- الخليج التجاري

1395 شقة سكنية

1.8 مليار درهم القيمة الإجمالية

5- المركاض

1360 شقة سكنية

1.6 مليار درهم القيمة الإجمالية

6- البرشاء جنوب الرابعة

1199 شقة سكنية

735 مليون درهم القيمة الإجمالية

7- الثنية الخامسة

894 شقة سكنية

614 مليون درهم القيمة الإجمالية

8- حدائق الشيخ محمد بن راشد

447 شقة سكنية

476 مليون درهم القيمة الإجمالية

9- اليلايس 2

422 شقة سكنية

376 مليون درهم القيمة الإجمالية

10- جميرا 1

165 شقة سكنية

365 مليون درهم القيمة الإجمالية

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