اقتصادية دبي: 17.893 رخصة فعالة في منطقة الخليج التجاري

المصدر: دبي - البيان

أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن إجمالي الشركات الفعالة والعاملة في منطقة الخليج التجاري يصل إلى 17.893 شركة متنوعة على حسب فئة الرخصة. ويأتي في مقدمتها التجارية (12.352 رخصة) بنسبة 69%، ثم المهنية (5.137 رخصة) بنسبة 29%، وتوزعت باقي النسب على الصناعية والسياحية. ويوضح التقرير حجم الأنشطة التجارية في منطقة الخليج التجاري لإعطاء مجتمع الأعمال لمحة تعريفية عن واقع الأعمال والفرص المتوفرة في تلك المنطقة.

ويصل إجمالي عدد المستثمرين في منطقة الخليج التجاري إلى أكثر من 52 ألف مستثمر، ووصلت نسبة رجال الأعمال إلى 84% من الإجمالي. وتصدرت «التجارة العامة» قائمة أنشطة الرخص العاملة في هذه المنطقة الحيوية.

وفيما يتعلق بالشكل القانوني للرخص الفاعلة في منطقة الخليج التجاري، تأتي رخص المؤسسات ذات مسؤولية محدودة أولاً بنسبة 58%، تليها المؤسسات الفردية بنسبة 23%، ثم أعمال مدنية بنسبة 9%. وتضم الأشكال القانونية أيضاً شركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد (ذ.م.م.)، فروع شركات أجنبية، فروع لشركات مقرها في إمارة أخرى، فروع شركات/ مؤسسات مقرها منطقة حرة، فروع شركات خليجية، شركات مساهمة عامة، مكاتب ارتباط حكومي، شركات تضامنية، شركات توصية بسيطة، وشركات مساهمة خاصة.



رؤية

يعتبر الخليج التجاري جزءاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث يشكل شبه مدينة جديدة داخل مدينة دبي بُنيت لتكون مجمع خاص للأعمال وتجاري وسكني أيضاً كامتداد جديد لخور دبي ابتداءً من راس الخور وحتى شارع الشيخ زايد. وتعد منطقة الخليج التجاري واحدة من المراكز السكنية والتجارية العصرية في دبي، وتقع وسط المياه اللامعة لقناة دبي، وقبالة منطقة وسط مدينة دبي. وتعد المنطقة الوجهة المثالية لرجال الأعمال، حيث توفر مجموعة من العقارات السكنية والتجارية والمرافق الراقية ونمط حياة سريع ومعاصر.

ويضم الخليج التجاري بعضاً من أفضل مرافق الأعمال والترفيه في المدينة وخطوط المواصلات ذات المستوى العالمي، مع إمكانية الوصول المباشر إلى شارع الشيخ زايد ومترو دبي. كما يقع على بعد أقل من 10 دقائق بالسيارة من مطار دبي الدولي.



الترخيص في دقائق

ويمكن الحصول على خدمات التراخيص التجارية وبدء الأعمال في الإمارة خلال دقائق معدودة، وبأسلوب سهل وسلس يوفر الوقت والجهد، وذلك من خلال «استثمر في دبي»، المنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال دون مراجعة أي مركز خدمة. وتتوفر على المنصة خدمات الموافقة المبدئية، حجز اسم تجاري، إصدار الرخص الفورية، رخص مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، رخص انطلاق، رخصة تاجر، إضافة إلى عقود التأسيس الإلكترونية، وخدمة تجديد الرخص التجارية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز